Ziraat Fakültesi US News sıralamasında zirvede

ERZURUM (İHA) - Amerika Birleşik Devletleri'nde yayınlanan ve dünyadaki üniversiteler ile ilgili yaptığı sıralamalarla adından söz ettiren "US News Dergisi"nin haberine göre, Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi, Ziraat Bilimleri alanında Türkiye'de 1. Dünya'da ise 163. sırada yer aldı.

Atatürk Üniversitesi Ziraat Bilimleri Alanında En İyi Küresel Üniversite

Üniversitelerin akademik araştırmalarına ve itibarına dayanan, öğrencilerin dünya çapındaki üniversiteleri karşılaştırmasına olanak tanıyan ve dünya üzerinde kabul gören Washington merkezli US News, değerlendirme sonuçlarını açıkladı. Yayınlanan rapora göre, Atatürk Üniversitesi Ziraat Bilimler alanında Türkiye'de en iyi küresel üniversite kategorisinde zirvede yer aldı.

US NEWS sıralamaları belirlerken, küresel araştırma itibarı, uluslararası ilişki düzeyi, uluslararası indekslerde taranan yayın sayısını, toplam atıf, alanla ilgili yayınlanan kitap sayıları ve düzenlenen konferanslar dikkate alarak raporunu yayınlıyor.

