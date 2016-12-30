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Kar yağışı nedeniyle haber alınamayan aileye AFAD ulaştı



(Fotoğraflı)



Yasin Esen

NİĞDE (İHA) - Niğde'nin Ulukışla'nın Tabaklı Köyünün Tabaklı yaylasında 2 gündür haber alınamayan aileyi AFAD ekipleri kurtardı.

Ulukışla'nın Tabaklı Köyünün Tabaklı yaylasında bulunan M.P ve HP ailesinden iki gündür haber alınamadığı ihbarı üzerine Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı ( AFAD ) tarafından gönderilen 8X8 Amfibi arazi aracı 3 AFAD personeli ile olay yerine intikal etti.M.P ve HP ailesine ulaşan ekip yaptığı görüşmede herhangi bir sağlık sıkıntılarının olmadığını belirledi. Aile, son iki gündür bölgede mobil şebekelerdeki problem sebebiyle yakınlarına haber veremedikleri anlatarak, kendilerine yoğun kar ve olumsuz hava koşullarında ulaşmalarından dolayı AFAD ekibine de teşekkür etti.

(YE-AÖ-Y)



30.12.2016 14:38:48 TSI

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