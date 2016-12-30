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YEREL HABERLER  / DİYARBAKIR HABERLERİ
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Diyarbekirspor'dan transfer açıklaması

30 Aralık 2016 Cuma, 14:38
Diyarbekirspor'dan transfer açıklaması

DİYARBAKIR (İHA) - Spor Toto 3. Lig 3. Grup takımlarından Diyarbekirspor'da transfer açıklaması geldi.
Diyarbekirspor'un resmi internet sitesinde yönetim kurulu adına yapılan açıklamada, bazı futbolcularla yolların ayrılması yönünde karar alındığı belirtildi. Açıklamada, "Kulübümüz profesyonel futbolculardan Recep Onur Çelik, Deniz Çınar, Sami Gökteke, Osman Mertoğlu ve Fatih Şen ile yollarını ayırma kararı alarak bu futbolculardan kulüp bulmalarını istemiştir. Takıma yapılacak takviyeler için ise çalışmalar devam etmektedir. Bu konuda gerekli açıklama ve bilgilendirme kulübümüz tarafından yapılacaktır" denildi.
Öte yandan Diyarbekirspor'da dış transfer çalışmaları da başladı. Yeşil kırmızılı yönetimin teknik direktör Metin Altınay'ın raporuna göre en az 4-5 futbolcuyu kadrosuna katacak.
(İHA-MP-Y)

30.12.2016 14:39:21 TSI
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