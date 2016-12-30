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Meclis Manavı öğrencilere güven ve dürüstlüğü öğretiyor



(Fotoğraflı)



İZMİR (İHA) - İzmir'in Dikili ilçesindeki Kıratlı Esin Çağdaş İlkokulunda başlatılan 'Meclis Manavı' isimli projeyle öğrenciler, mevsimsel meyveleri uygun fiyata alarak okul meclisinin bütçesine katkı sağlıyor. Öğrenciler istediği meyveyi alıp parasını da kasaya bırakırken, minikler bu şekilde güven ve dürüstlüğü daha iyi kavrıyor.

Dikili ilçesine bağlı Kıratlı Mahallesinde bulunan Kıratlı Esin Çağdaş İlkokulu, 'Meclis Manavı' isimli bir projeyi hayata geçirdi. Okul meclisinin yürüteceği projeyle, okul koridorunda mini manav tezgahı oluşturuldu. Satıcının bulunmadığı manavda öğrenciler, mevsimsel meyveleri üzerinde yazan fiyata göre satın alırken, parayı ise kasaya bırakıyor. Para üstü almak isteyen öğrencilerde yine kasadan parayı kendisi alırken, hazırlanan proje bir anda öğrencilerin ilgisini çekti. Okulda eğitim gören minikler bu şekilde okul meclisi bütçesine katkı sağlarken, bir yandan da güven ve dürüstlüğün önemini daha iyi kavrıyor.

Proje hakkında bilgi veren Okul Müdürü Aşkın Ayhan, şöyle konuştu:

"Öğrenciler bu manavda mevsime uygun meyveleri tane usulü olarak satın alabilecekler; ancak manavımızda satıcı bulunmayacak. Öğrenciler meyvenin üzerinde yazan fiyatı kendileri kasaya bırakacaklar ve para üstünü kendileri alacaklar. Böylece güven ve dürüstlük değerleri öğrencilerde pekiştirilmiş olacak. Meyveler gönüllüler tarafından veya ihtiyaç halinde manav bütçesinden temin edilecek. Elde edilen gelirle meclisimiz ilk önce, 'meyve tüket çantanı hafiflet' sloganı ile sınıflara dolap temin ederek çantaları hafifletmeyi hedefliyoruz. Bu proje ile çocuklarımız sağlıklı beslenme bilinci ile meyve tüketme alışkanlıklarını geliştirmek. Meclisin okul yönetiminde söz sahibi olup kararlar alabilme ve bu kararları uygulayabilmek için sorumluluk alabilme becerilerini geliştirmek. Öğrencilerimizin birlikte iş yapabilme, ekip ruhu ile çalışabilme becerileri geliştirilerek, öz güvenlerinin artmasını sağlamak. Öğrencilerde güven ve dürüstlük değerlerinin pekiştirilmesi."

(ÜE-HG-Y)



30.12.2016 14:43:07 TSI

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