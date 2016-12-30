31 ARALIK 2016
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
İnternet Explorer tarayıcısının 8.0 ve daha eski sürümlerini desteklememekteyiz.
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / İZMİR HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Meclis Manavı öğrencilere güven ve dürüstlüğü öğretiyor

30 Aralık 2016 Cuma, 14:39
Meclis Manavı öğrencilere güven ve dürüstlüğü öğretiyor
Meclis Manavı öğrencilere güven ve dürüstlüğü öğretiyor

(Fotoğraflı)

İZMİR (İHA) - İzmir'in Dikili ilçesindeki Kıratlı Esin Çağdaş İlkokulunda başlatılan 'Meclis Manavı' isimli projeyle öğrenciler, mevsimsel meyveleri uygun fiyata alarak okul meclisinin bütçesine katkı sağlıyor. Öğrenciler istediği meyveyi alıp parasını da kasaya bırakırken, minikler bu şekilde güven ve dürüstlüğü daha iyi kavrıyor.
Dikili ilçesine bağlı Kıratlı Mahallesinde bulunan Kıratlı Esin Çağdaş İlkokulu, 'Meclis Manavı' isimli bir projeyi hayata geçirdi. Okul meclisinin yürüteceği projeyle, okul koridorunda mini manav tezgahı oluşturuldu. Satıcının bulunmadığı manavda öğrenciler, mevsimsel meyveleri üzerinde yazan fiyata göre satın alırken, parayı ise kasaya bırakıyor. Para üstü almak isteyen öğrencilerde yine kasadan parayı kendisi alırken, hazırlanan proje bir anda öğrencilerin ilgisini çekti. Okulda eğitim gören minikler bu şekilde okul meclisi bütçesine katkı sağlarken, bir yandan da güven ve dürüstlüğün önemini daha iyi kavrıyor.
Proje hakkında bilgi veren Okul Müdürü Aşkın Ayhan, şöyle konuştu:
"Öğrenciler bu manavda mevsime uygun meyveleri tane usulü olarak satın alabilecekler; ancak manavımızda satıcı bulunmayacak. Öğrenciler meyvenin üzerinde yazan fiyatı kendileri kasaya bırakacaklar ve para üstünü kendileri alacaklar. Böylece güven ve dürüstlük değerleri öğrencilerde pekiştirilmiş olacak. Meyveler gönüllüler tarafından veya ihtiyaç halinde manav bütçesinden temin edilecek. Elde edilen gelirle meclisimiz ilk önce, 'meyve tüket çantanı hafiflet' sloganı ile sınıflara dolap temin ederek çantaları hafifletmeyi hedefliyoruz. Bu proje ile çocuklarımız sağlıklı beslenme bilinci ile meyve tüketme alışkanlıklarını geliştirmek. Meclisin okul yönetiminde söz sahibi olup kararlar alabilme ve bu kararları uygulayabilmek için sorumluluk alabilme becerilerini geliştirmek. Öğrencilerimizin birlikte iş yapabilme, ekip ruhu ile çalışabilme becerileri geliştirilerek, öz güvenlerinin artmasını sağlamak. Öğrencilerde güven ve dürüstlük değerlerinin pekiştirilmesi."
(ÜE-HG-Y)

30.12.2016 14:43:07 TSI
NNNN

İLGİLİ HABERLER

Aliağa'da &quot;Satranç Turnuvası&quot; düzenlendi
YEREL

ALİAĞA'DA "SATRANÇ TURNUVASI" DÜZENLENDİ
Bergama'da kar hayatı felç etti
YEREL

BERGAMA'DA KAR HAYATI FELÇ ETTİ
Ege Bölgesi Manisalılar Federasyonu fidan dağıttı
YEREL

EGE BÖLGESİ MANİSALILAR FEDERASYONU FİDAN DAĞITTI
Bin 27 konutun kura sonucunu heyecanla beklediler
YEREL

BİN 27 KONUTUN KURA SONUCUNU HEYECANLA BEKLEDİLER
İzmir'de yılbaşı gecesine 'ulaşım' ayarı
YEREL

İZMİR'DE YILBAŞI GECESİNE 'ULAŞIM' AYARI
Menemen Ticaret Odası 'Nefes Kredisi' limitini arttırdı
YEREL

MENEMEN TİCARET ODASI 'NEFES KREDİSİ' LİMİTİNİ ARTTIRDI
Başkan Bakıcı: &quot;Aydınlık ve mutlu yarınlara inancımız bitmeyecek&quot;
YEREL

BAŞKAN BAKICI: "AYDINLIK VE MUTLU YARINLARA İNANCIMIZ BİTMEYECEK"
Uzmanlardan yılbaşı gecesi 'yediklerinize dikkat edin' uyarısı
YEREL

UZMANLARDAN YILBAŞI GECESİ 'YEDİKLERİNİZE DİKKAT EDİN' UYARISI
Sporcu çocuklar ve ailelerine hayati 10 öneri
YEREL

SPORCU ÇOCUKLAR VE AİLELERİNE HAYATİ 10 ÖNERİ
Başkan Ümit Ülkü asgari ücret artışını yorumladı
YEREL

BAŞKAN ÜMİT ÜLKÜ ASGARİ ÜCRET ARTIŞINI YORUMLADI
Urla'da zabıta yılbaşı denetimine çıktı
YEREL

URLA'DA ZABITA YILBAŞI DENETİMİNE ÇIKTI
10 bin sıcak mesaj montlarla miniklere ulaştı
YEREL

10 BİN SICAK MESAJ MONTLARLA MİNİKLERE ULAŞTI
Balçova'da engelli gençlere özel yeni yıl partisi
YEREL

BALÇOVA'DA ENGELLİ GENÇLERE ÖZEL YENİ YIL PARTİSİ
270 kişiye can suyu oldular
YEREL

270 KİŞİYE CAN SUYU OLDULAR