31 ARALIK 2016
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
İnternet Explorer tarayıcısının 8.0 ve daha eski sürümlerini desteklememekteyiz.
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / KAYSERİ HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

112 Kayseri'de 100 bin 620 Vakaya Ulaştı

30 Aralık 2016 Cuma, 14:41
112 Kayseri'de 100 bin 620 Vakaya Ulaştı
112 Kayseri'de 100 bin 620 Vakaya Ulaştı

(Fotoğraflı - Görüntülü)

KAYSERİ (İHA) - İl Sağlık Müdürü Dr. İsmail Kılıç, 2016 yılının 11 ayında toplam 100 bin 620 vakaya ulaştıklarını bildirdi.
İl Sağlık Müdürü Dr. İsmail Kılıç, Kayseri'de aktif olarak 492 personelin çalıştığını ve 30 istasyon ile hizmet verdiklerini söyledi. Kayseri'de 4 Paletli ambulans, 1 adet 4 sedyeli ambulans, 1 adet yoğun bakım ve obez ambulans, 1 adet motosiklet ambulans,1 adet helikopter ambulans, 1 adet Mobil Komuta Aracı, 2 adet UMKE aracı, 30 adet İstasyon ambulansı ile vatandaşların hizmetinde olduklarını ifade eden Dr. Kılıç, 2016 yılının 11 ayında yapılan çalışmalarla ilgili olarak şu bilgileri verdi:
"İlk 10 dakikada kentsel vakaya ulaşım oranı: % 94.18, ilk 30 dakikada kırsal vakaya ulaşım oranı %92.22, vaka sayısı ilk 11 aylık toplam: 100.620 dir. Vakaların % 74.02 'si Medikal, % 10.80'i trafik kazası, % 15.18'i diğer vakalardan oluşmaktadır. Vakaların %45'i Sağlık Bakanlığı Hastanelerine nakledilmiştir. Helikopter ambulans ile nakledilen vaka sayısı 118 dir. Bu 118 vaka naklini toplam 263 saat 30 dakika uçuş süresi ile gerçekleştirmiştir. Bu vakaların da 25'i Kayseri den il dışına nakledilmiştir. Ayrıca Kayseri den il dışına 8 adet vaka uçak ambulans ile nakledilmiştir. İlimizde 1 adet UMKE istasyonu bulunmakta olup 133 adet UMKE personeli de ayrıca ilgili durumlarda göreve çağrılmaktadır."
Acil sağlık hizmetlerinin daha hızlı ve sağlıklı işlemesi için vatandaşlara uyarılarda bulunan Dr. Kılıç, "112 acil sağlık hizmetlerinin sağlıklı yürütülebilmesi için Vatandaşlarımızın ambulans hizmetini uygun vakalara çağırması, 112 telefon hattının gereksiz yere meşgul edilmemesi ve trafikte ambulanslara yol verilmesi konusunda hassas davranmalarını bekliyoruz.
112 acil sağlık hizmetleri gece gündüz demeden her koşulda görevini ifa etmektedir. Bu hizmetleri yaparken önümüzdeki en büyük engel gereksiz yere 112 telefon aramalarının yapılmasıdır. 112 telefon hatlarının gereksiz yere meşgul edilmemesi hususunda vatandaşlarımızın daha sağduyulu ve duyarlı davranmaları gerekmektedir. Gereksiz yere 112'nin aranması nedeni ile gerek acil vakalara ulaşım gerek acil yardıma ihtiyacı olanların 112'ye ulaşması konusunda sıkıntı yaşandığını ve bunun önlenmesi için toplumun 112'yi doğru şekilde kullanması çok önemlidir. Unutulmamalı ki gereksiz yere 112'yi meşgul etmek ve ambulansa trafikte yol vermemek acil sağlık hizmetine ihtiyacı olan birisinin hayatına mal olabilir." dedi.
(AÖ-Y)

30.12.2016 14:45:11 TSI
NNNN

İLGİLİ HABERLER

Basketbolda maçın ardından
YEREL

BASKETBOLDA MAÇIN ARDINDAN
Bakan Özhaseki, şehit ailelerini ziyaret etti
YEREL

BAKAN ÖZHASEKİ, ŞEHİT AİLELERİNİ ZİYARET ETTİ
Bilyoner.com Kadınlar Basketbol Ligi
YEREL

BİLYONER.COM KADINLAR BASKETBOL LİGİ
Kayserispor'da 2 yönetici istifa etti
YEREL

KAYSERİSPOR'DA 2 YÖNETİCİ İSTİFA ETTİ
Çelik kasa hırsızları sürüklenme izinden yakalandı
YEREL

ÇELİK KASA HIRSIZLARI SÜRÜKLENME İZİNDEN YAKALANDI
Okul harçlıklarını Halep'e gönderdiler
YEREL

OKUL HARÇLIKLARINI HALEP'E GÖNDERDİLER
Kayserili esnaflar 'İşsizlik fonunu' istiyor
YEREL

KAYSERİLİ ESNAFLAR 'İŞSİZLİK FONUNU' İSTİYOR
Çevre ve Şehircilik Bakanı Özhaseki:
YEREL

ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANI ÖZHASEKİ:
Develi'den Halep'e 4 TIR Yardım
YEREL

DEVELİ'DEN HALEP'E 4 TIR YARDIM
Vali Kamçı'dan Yeni Yıl Mesajı
YEREL

VALİ KAMÇI'DAN YENİ YIL MESAJI
&quot;Dersler zor değil, motivasyon yetersiz&quot;
YEREL

"DERSLER ZOR DEĞİL, MOTİVASYON YETERSİZ"
93 kilo esrar ile yakalandılar, 'Namazımda, abdestimde birisiyim' dedi
YEREL

93 KİLO ESRAR İLE YAKALANDILAR, 'NAMAZIMDA, ABDESTİMDE BİRİSİYİM' DEDİ
Başkan Büyükkılıç'tan şehit ailelerine taziye ziyareti
YEREL

BAŞKAN BÜYÜKKILIÇ'TAN ŞEHİT AİLELERİNE TAZİYE ZİYARETİ
Paramedik Öğrenciler İtfaiyede Özel Harekat Polisi Gibi Eğitim Alıyorlar
YEREL

PARAMEDİK ÖĞRENCİLER İTFAİYEDE ÖZEL HAREKAT POLİSİ GİBİ EĞİTİM ALIYORLAR
Hizmet-İş Sendikası Kayseri Şube Başkanı Serhat Çelik:
YEREL

HİZMET-İŞ SENDİKASI KAYSERİ ŞUBE BAŞKANI SERHAT ÇELİK:
Kayseri'de Uyuşturucu Operasyonu: 9 Gözaltı
YEREL

KAYSERİ'DE UYUŞTURUCU OPERASYONU: 9 GÖZALTI
Kocasinan Belediyesi'nden ailelere destek
YEREL

KOCASİNAN BELEDİYESİ'NDEN AİLELERE DESTEK
Başkan Çolakbayrakdar'dan çat kapı ziyaret
YEREL

BAŞKAN ÇOLAKBAYRAKDAR'DAN ÇAT KAPI ZİYARET
Yahyalı'da &quot;Asım'ın Nesli Ve Ustaları&quot; konulu konferans düzenlendi
YEREL

YAHYALI'DA "ASIM'IN NESLİ VE USTALARI" KONULU KONFERANS DÜZENLENDİ
Kayserigaz, karbonmonoksit zehirlenmelerine karşı uyardı
YEREL

KAYSERİGAZ, KARBONMONOKSİT ZEHİRLENMELERİNE KARŞI UYARDI