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Vidanjör tıkanan logarlar ile yağmurlama kanallarını temizliyor



(Fotoğraflı)



Mehmet Ali Dağ

KİLİS (İHA) - Kilis Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, tıkanan logarlar ve yağmurlama kanallarını vidanjör ile temizliyor.

Kilis'te, etkili olan yağmurlar nedeniyle merkezi caddelerde bulunan logar ve yağmurlama kanalları Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından açılıyor. Özellikle yağmur nedeniyle sel suları ile birlikte gelen atık malzemeler, logar ile yağmurlama kanallarını doldurması nedeniyle tıkanan yerler, Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından açılıyor.

(MAD-BRN-Y)



30.12.2016 14:51:02 TSI

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