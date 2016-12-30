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YEREL HABERLER  / BİLECİK HABERLERİ
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Bu köy yaklaşık 2 gündür elektriksiz

30 Aralık 2016 Cuma, 14:52
Bu köy yaklaşık 2 gündür elektriksiz
Bu köy yaklaşık 2 gündür elektriksiz

(Fotoğraflı)

Cem Kaan Toka
BİLECİK (İHA) - Bilecik merkeze bağlı Gülümbe Köyü sakinleri yaklaşık 2 gündür elektriksiz yaşıyor.
Bilecik merkeze sadece 7 kilometre uzaklıkla olan Gülümbe Köyü sakinlerin elektriği geçtiğimiz gün sabaha karşı kesildi. Aradan uzun geçmesine rağmen köye elektrik verilmemesi vatandaşları çileden çıkardı. Köyüler Osmangazi Elektrik Dağıtım A.Ş. Bilecik Şubesine giderek dertlerine çare aradılar. Köylüler, muhtarın da konuya karşı duyarsız kaldıklarını iddia ederek, yetkililerin biran önce köylerine elektrik vermelerini istediler.
Köy kahvesindeki vatandaşlar soba başında ısınmaya çalışırken, evlerinde kalorifer olan bazı ailelerin tekrar soba kurduklarını belirttiler. Gülümbe köyü yol ayrımında bulunan KYK Yurdu yetkilileri ise; elektrik direğinin yanına jeneratör bağlayarak soruna çözüm üretmeye çalıştılar.
Öte yandan arızanın köy içerisinden bir fabrikaya giden elektrik direğinin devrilmesi sonucu meydana geldiği öğrenildi.
Yetkililer ise, bugün itibariyle çalışmalara başlandığını, en kısa sürede elektriğin yeniden verileceğini kaydettiler.
(CKT-MET-Y)

30.12.2016 14:56:37 TSI
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