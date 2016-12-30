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Salihli MHP, sendika temsilcileri ile istişare yaptı



(Fotoğraflı)



Behzat Akcan

MANİSA (İHA) - Salihli'de Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Salihli İlçe Başkanı Mehmet Akın, parti binasında sendika başkanları ve temsilcileri ile bir araya gelip, istişare yaptı.

MHP Salihli İlçe Başkanlığı tarafından sendika temsilcileriyle istişare toplantısı düzenlendi. Toplantıya, Türk Eğitim Sen Temsilcisi Yüksel Karademir, Türk Sağlık Sen Temsilcisi Nurullah Şentürk, Türk Diyanet Sen Temsilcisi Ergun Gözel, Türk Büro Sen Temsilcisi Kenan Özdemir ile Türk Yerel Hizmet Sen Temsilcisi Mustafa Yıldırım ile Ülkü Ocakları Başkanı Musa Şentürk katıldı. İstişare toplantısına ülke gündemini değerlendirme ile başlayan İlçe Başkanı Mehmet Akın, partisinin gündeme dair söylemlerini sendika temsilcileri ile paylaştı. Sonrasında yerel konularda sendikaların istek, talep, öneri ve sorunlarını dinledi. Akın, bundan sonra düzenli olarak bu istişarelerin devamlı olacağını dile getirdi.

(BA-AY-Y)



30.12.2016 14:58:14 TSI

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