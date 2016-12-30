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Bingöl'den Suriye'ye 8 tır yardım



(Fotoğraflı)



Yılmaz Atar

BİNGÖL (İHA) - Bingöl İnsan Hak ve Hürriyetleri İnsani Yardım Derneği (İHH) Başkanı Muhittin Gili, yıl içerisinde başlatılan kampanyalarla Suriye'ye 8 tır yardım gönderildiğini söyledi.

Bingöl İHH Başkanı Muhittin Gili, Suriye'ye yönelik başlatılan ve toplanan yardımlara ilişkin gazetecilere açıklamada bulundu. Gili, "Suriye'de yaşanan iç savaş nedeniyle mağdur olan ve gıdaya ihtiyaç duyan ailelere yönelik genel merkezimizce başlatılan kampanyaya Bingöl'den de ciddi anlamda destek verildi. Yıl içerisinde toplamda 8 tır yardım gönderdik. Ayrıca kampanyalar çerçevesinde toplanan 2 tır unu da hazır hale getirdik. İnşallah ocak ayı içerisinde ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmak üzere göndereceğiz" dedi.

Bingöl Belediyesi, Memur-Sen Bingöl Şubesi ve İHH işbirliğiyle düzenlenen "Halep'teki Kardeşlerini Yalnız Bırakma" kampanyasının da devam ettiğini anımsatan Gili, "Kampanyamız 5 Ocak 2017'de sona erecek. Bu tarihe kadar yardımda bulunmak isteyen vatandaşlarımız Döryol'da kurduğumuz standa veya Bingöl Belediyesi'ne yardımlarını ulaştırabilirler. Yardım kampanyası çerçevesinde toplanacak yardımlar, Halep'teki mağdur kardeşlerimize ulaştırılacak" diye konuştu.

Savaş, doğal afet ve imkansızlıklar nedeniyle milyonlarca insanın zor şartlar altında kış mevsimini geçirdiğini anlatan Gili, şunları kaydetti:

"İHH tarafından '6 Eksiği Tamlayın' kampanyasının başlatıldı. Ülke, millet, din, dil ayırımı yapmadan kış nedeniyle zor durumda kalan insanların hayatlarını koruyabilmek için her yıl kış mevsiminde başlattığımız kış kampanyasını bu yılda başlattık. Nakdi veya ayni yardımda bulunmak isteyenler, Genç Caddesi Saat Kulesi yanına kurulan İHH standına bekliyoruz."

(YA-MP-Y)



30.12.2016 14:58:46 TSI

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