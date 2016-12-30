31 ARALIK 2016
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
İnternet Explorer tarayıcısının 8.0 ve daha eski sürümlerini desteklememekteyiz.
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / DİYARBAKIR HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İlçe Müftüleri toplantısı Silvan'da yapıldı

30 Aralık 2016 Cuma, 14:58
İlçe Müftüleri toplantısı Silvan'da yapıldı
İlçe Müftüleri toplantısı Silvan'da yapıldı

(Fotoğraflı)

Yusuf Batı
DİYARBAKIR (İHA) - Diyarbakır İlçe Müftüleri Toplantısı, İl Müftüsü Burhan İşliyen'in başkanlığında, Silvan İlçe Müftülüğü binasında yapıldı.
İlçe Müftüleri Toplantısı, Diyarbakır İl Müftüsü Burhan İşliyen'in başkanlığında, 16 ilçe müftüsünün katılımıyla Silvan İlçe Müftülüğü binasında yapıldı. Toplantıya gündem konularının okunmasıyla başlandı. Toplantı, Kur'an kursları, din hizmetleri, eğitim hizmetleri, personel hizmetleri ve Hac gibi konuların görüşülmesinin ardından sona erdi.
(YB-MP-Y)

30.12.2016 15:01:33 TSI
NNNN

İLGİLİ HABERLER

Kaymakam Çelik muhtarlarla bir araya geldi
YEREL

KAYMAKAM ÇELİK MUHTARLARLA BİR ARAYA GELDİ
Diyarbakır'da Halep için yardım kermesi düzenlendi
YEREL

DİYARBAKIR'DA HALEP İÇİN YARDIM KERMESİ DÜZENLENDİ
Diyarbekirspor'dan transfer açıklaması
YEREL

DİYARBEKİRSPOR'DAN TRANSFER AÇIKLAMASI
Diyarbakır'da yurt öğrencilerine spor etkinliği
YEREL

DİYARBAKIR'DA YURT ÖĞRENCİLERİNE SPOR ETKİNLİĞİ
Silvan Kaymakamlığından 27 milyon 26 bin TL yardım
YEREL

SİLVAN KAYMAKAMLIĞINDAN 27 MİLYON 26 BİN TL YARDIM
AK Parti Eğil Danışma Meclisi Toplantısı yapıldı
YEREL

AK PARTİ EĞİL DANIŞMA MECLİSİ TOPLANTISI YAPILDI