İlçe Müftüleri toplantısı Silvan'da yapıldı
(Fotoğraflı)
Yusuf Batı
DİYARBAKIR (İHA) - Diyarbakır İlçe Müftüleri Toplantısı, İl Müftüsü Burhan İşliyen'in başkanlığında, Silvan İlçe Müftülüğü binasında yapıldı.
İlçe Müftüleri Toplantısı, Diyarbakır İl Müftüsü Burhan İşliyen'in başkanlığında, 16 ilçe müftüsünün katılımıyla Silvan İlçe Müftülüğü binasında yapıldı. Toplantıya gündem konularının okunmasıyla başlandı. Toplantı, Kur'an kursları, din hizmetleri, eğitim hizmetleri, personel hizmetleri ve Hac gibi konuların görüşülmesinin ardından sona erdi.
(YB-MP-Y)
30.12.2016 15:01:33 TSI
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