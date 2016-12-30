ESOGÜ Hastanesi Onkoloji Servisi'nde yeni yıl coşkusu
(Fotoğraflı)
ESKİŞEHİR (İHA) - Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Sağlık, Uygulama ve Araştırma Hastanesi Çocuk Onkoloji Servisi'nde tedavi gören hasta çocuklar için yılbaşı etkinliği düzenlendi.
ESOGÜ Tıp Fakültesi Çocuk Hematolojisi ve Onkolojisi Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Özcan Bör'ün de katıldığı etkinlikte, Onkoloji Servisi yılbaşı süsleriyle donatıldı, yeni yıl ağacı süslendi. Etkinlikte keyifli dakikalar geçiren çocuklar, pasta keserek yeni yıl için güzel ve umut dolu dilekler dilediler.
(İHA-MET-Y)
30.12.2016 15:02:28 TSI
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