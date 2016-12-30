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YEREL HABERLER  / GAZİANTEP HABERLERİ
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GAİB Koordinatör Başkanı Abdulkadir Çıkmaz:

30 Aralık 2016 Cuma, 15:02
GAİB Koordinatör Başkanı Abdulkadir Çıkmaz:
GAİB Koordinatör Başkanı Abdulkadir Çıkmaz:
- "2017 yatırım, üretim ve ihracat yılı olsun"

(Fotoğraflı)

GAZİANTEP (İHA) - Güneydoğu Anadolu İhracatçı Birlikleri (GAİB) Koordinatör Başkanı Abdulkadir Çıkmaz, 2017'nin yatırım, üretim ve ihracat yılı olmasını diledi.
2016 Yılını değerlendiren GAİB Koordinatör Başkanı Çıkmaz, tüm olumsuzluklara rağmen bölge ihracatının başarılı bir grafik çizmeye devam ettiğini söyledi. Çıkmaz, "15 Temmuz'da yaşanan hain darbe girişimi, Suriye'de yaşanan iç savaş ve terör örgütlerinin canlı bombalarla yaptığı insanlık dışı saldırılar 2016 yılına damgasını vuran olaylardır" dedi.
İçeride ve dışarıda yaşanan olumsuz gelişmelerin ekonomiyi de etkilediğini kaydeden GAİB Koordinatör Başkanı Çıkmaz, "Sıkıntılı bir yılı geride bıraktık. Ancak, yaşanan sıkıntılar ekonomimizin ve demokrasimizin ne kadar güçlü olduğunu göstermiştir. Türkiye, 15 Temmuz'daki hain kalkışmayı bertaraf ederek, dünyaya demokrasi dersi vermiştir. Diğer taraftan da bu sıkıntılı dönemde, ekonomimiz çok fazla etkilenmeden, hedeflerinde sapma olmadan başarılı bir şekilde süreç yönetilmiştir" şeklinde konuştu.
2017 Yılından beklentilerini de dile getiren Çıkmaz, "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın başlattığı milli seferberlikle beraber, 2017 yılının yatırım, üretim ve ihracatta patlama yaşandığı bir yıl olmasını diliyorum. Bölge ihracatçıları olarak, milli seferberlik çağrısına tam destek veriyoruz. Bugüne kadar dünyanın birbirinden farklı 180'den fazla ülkesine ihracat yapma başarısını gösterdik. 2017 yılında daha fazla yatırım yaparak, daha fazla üretim yaparak ve daha fazla ihracat yaparak, ülke ekonomisine katkı sağlamak istiyoruz" dedi.
2017 Yılının başta Ortadoğu ülkeleri olmak üzere tüm insanlığa barış ve kardeşlik getirmesini dileyen Başkan Çıkmaz, "2017'nin savaşların son bulduğu, mazlumlara yönelik şiddetin, vahşetin yaşanmadığı, akan kanın durduğu, gözyaşlarının dindiği, barış ve kardeşliğin hakim olduğu bir yıl olmasını diliyorum" diye konuştu.
(BRN-Y)

30.12.2016 15:04:35 TSI
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