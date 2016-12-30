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Yalovaspor'da Kahveci dönemi



(Fotoğraflı)



Erdinç Bulun

YALOVA (İHA) - Bölgesel Amatör Lig 10. grupta mücadele eden Yalovaspor'un yeni teknik direktörü belli oldu. Yeşil-kırmızılılar daha önce Kocaelispor'da ve Yalova Coşkunspor'da görev yapan 41 yaşındaki teknik adam Mahmut Kahveci'de karar kıldı.

Kahveci'nin yardımcılığını ise bir dönem Yalovaspor'da da futbol oynayan Aytaç Yaka yapacak. Yalova Amatör Saha 2'de 16 futbolcuyla ilk antrenmanına çıkan Kahveci ilk olarak atletik test uyguladı.

Yalovaspor'un yeni teknik adamı Mahmut Kahveci, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, "Aytaç Yaka ile birlikte ikinci yarıda biz görev yapacağız. Yalovaspor'un durumunu biliyoruz ve bunun bilincinde çalışacağız. İkinci yarı hazırlıklarımıza hemen start verdik. Takımdan ayrılacak ve yeni gelecek oyuncu arkadaşlarımız olacak. Tüm Yalovaspor'a gönül vermiş isimler ve Yalovalılar ikinci yarıda gözle görülür bir değişimi fark edecekler. Elimizden gelenin fazlasını yaparak Yalovaspor'u iyi yerlere taşımak için uğraş vereceğiz. Oyuncularımız fedakarca istek ve arzuyla ilk çalışmalarını yaptılar. Bu böyle devam edecek. Yapacağımız çalışmalar doğrultusunda futbolcularımızın hepsinin ayağı yere sağlam basan ve daha akıcı bir futbol oynayacaklar. Taraftarımızdan beklentimiz ise tüm maçlarda gelip takımlarına destek vermeleridir. Her şey daha güzel bir Yalovaspor için" şeklinde konuştu.

(EB-MA)



30.12.2016 15:06:12 TSI

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