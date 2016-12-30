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YEREL HABERLER  / ZONGULDAK HABERLERİ
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Zonguldak'ta Yelken sporunu konuştular

30 Aralık 2016 Cuma, 15:04
Zonguldak'ta Yelken sporunu konuştular
Zonguldak'ta Yelken sporunu konuştular

(Fotoğraflı)

Onur Altındağ
ZONGULDAK (İHA) - Zonguldak'ta Yelken sporunun başarılarını ileri seviyeye taşımak amacıyla toplantı düzenlendi.
Zonguldak'da Yelken Sporunun başarılarını çok daha ileri seviyeye taşımak adına Spor İl Müdürü Ahmet Karayılmaz , Gençlik Hizmetleri İl Müdürü Hakan Yüksel, Spor İlçe Müdür Vekili Adem Çelik ile Ereğli Yelken İhtisas Kulübü Kurucu Başkan Özel Eroğlu, Yönetim Kurulu Başkanı Metin Akman, Başkan Yardımcısı Faruk Özertan, Sezai Çimenoğlu, Muhammet Çınar, Tümay Bakkaloğlu, Ahmet Çınarer, Sertaç Karayeğen katılımı ile toplantı gerçekleştirildi.
Türkiye'de Yelken branşında Zonguldak ve ilçenin adını sportif başarılar ve organizasyonlarla adını duyuran kulübün sürdürülebilir başarısının artarak devam etmesi için fikir alışverişinde bulunuldu.
(OA-OA-Y)

30.12.2016 15:07:47 TSI
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