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Yozgat'ta yılbaşı hindi satışları yüzleri güldürdü



(Fotoğraflı)



Bahadır Muhlis Gökgül

YOZGAT (İHA) - Yozgat'ta yılbaşı öncesi hindi satışlarında yaşanan hareketlilik satıcıların yüzünü güldürdü.

Hindi satışlarının yılbaşı öncesi tavan yaptığını kaydeden Hanif Avcı, Türkmensarılar Köyünden, 1 hafta boyunca getirdiği 50 hindiyi sattığını söyledi. Türkmensarılar köyünde hindi yetiştiriciliği yaptığını ifade eden Avcı, "Yılbaşı öncesi hindi satışlarında hareketlilik yaşandı. Hindilerimizin 75 ila 100 TL arasında satışını yaptık. Bazı vatandaşlar damızlık için hindi aldı bazıları ise yılbaşı için hindilerini aldı. Bu yıl hindi satışlarından memnun kaldık" dedi.

Kırım köyünden Yozgat'a hindi almak için geldiğini söyleyen Osman Çetiner ise "Hem yılbaşı için hem de damızlık, üretmek için hindi aldım. Fiyatlar 75-100 lira arası değişiyor." şeklinde konuştu.

(BMG-AÖ-Y)



30.12.2016 15:08:41 TSI

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