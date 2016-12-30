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YEREL HABERLER  / ERZURUM HABERLERİ
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Aydemir: "Sayın Kahraman abide bir şahsiyettir"

30 Aralık 2016 Cuma, 15:16
Aydemir: "Sayın Kahraman abide bir şahsiyettir"
Aydemir: "Sayın Kahraman abide bir şahsiyettir"
- Aydemir: "Milli irade kahraman'a minnettardır"

(Fotoğraflı)

ERZURUM (İHA) - AK Parti Erzurum Milletvekili İbrahim Aydemir, "TBMM Başkanı Sayın İsmail Kahraman, bilge kişiliği, üstün devlet ve siyaset adamlığıyla, abide bir şahsiyettir." dedi.
AYDEMİR'DEN GEÇMİŞ OLSUN MESAJI
TBMM Başkanı İsmail Kahraman'ın geçirdiği sağlık operasyonu sebebiyle bir geçmiş olsun mesajı yayımlayan AK Parti Erzurum Milletvekili İbrahim Aydemir, Kahraman'ın Türk Siyasi Hayatı ve Tarihine damga vuran müstesna bir şahsiyet olduğuna vurgu yaparak, 'Sayın Kahraman 15 Temmuz'da baş gösteren hain girişime karşı milli iradenin tepkisini tarihi bir duruşla ortaya koymuş, Küresel tarihe geçen ve emsali görülmeyen bir milli irade dirayeti göstermiştir. Millet adına ona daima minnettar kalacağız.' kaydını düştü.
'KAHRAMAN, SOY ADIYLA MÜSEMMA BİR DURUŞUN TEMSİLCİSİ'
Millet iradesine ihanet eden darbeci güruha karşı, TBMM'yi açık tutan, bombalı saldırılar altında bile milli iradenin sarsılmaz imanını ortaya koyan Kahraman'ın tarihe geçen bir direniş ve dirilişin önderlerinden olduğunu belirten Milletvekili Aydemir, 'Kahraman, muhterem soy ismiyle müsemma ve mütenasip bir milli duruşun tarifi olmuştur' dedi.
'MİLLİ İRADENİN DUASI ONUN ÜSTÜNDEDİR'
'Tarihin öyle anları vardır ki, o zamanlarda abide şahsiyetler konum, duruş ve üsluplarıyla milletlere yön verirler' diyen Milletvekili Aydemir, 'TBMM Başkanı sayın İsmail Kahraman, 15 Temmuz bağlamında Sayın Cumhurbaşkanımızın dirayet, liderlik ve demokrasi mücadelesindeki kararlılığına baş koymuş, milli irade şahlanışında destansı bir feraset ve basiret kaydetmiştir. Milli iradenin duası onun üstündedir.' ifadelerini kullandı.
'GİNE CUMHURBAŞKANININ KAHRAMAN'I TARİFİ'
TBMM Başkanı İsmail Kahraman'ın kamil ve bilge şahsiyetine de dikkat çeken, onun bu örnek vasıflarıyla ülke dışında da büyük saygı gördüğüne işaret eden Milletvekili Aydemir, Türkiye'yi ziyaret eden Gine Cumhurbaşkanı Alpha Conde'nin Başkan Kahraman hakkındaki görüşlerine yer vererek, 'Gine Cumhurbaşkanı Sayın Conde, TBMM ziyareti sırasında Sayın Kahraman'a hitaben "Sayın Başkanım bir hoca edasıyla, anlatırken öğretiyorsunuz" ifadeleriyle bu gerçeği vurguladı.' dedi.
TBMM Başkanı İsmail Kahraman'la milli iradenin daim müftehir olduğunu belirten Milletvekili Aydemir, 'Sayın başkanımıza acil şifalar niyaz ediyor, şükran ve saygılarımızı sunuyoruz'. Rabbim muini olsun.' dedi.
(ERZ-AT-Y)

30.12.2016 15:20:19 TSI
NNNN

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