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Üniversiteli gençlerden ilkokul öğrencilerine anlamlı yardım



(Fotoğraflı)



Behzat Akcan

MANİSA (İHA) - Dokuz Eylül Üniversitesi Genç Kulübü öğrencileri tarafından toplanan kırtasiye malzemeleri Salihli'nin Mevlütlü İlkokulundaki ihtiyaç sahibi öğrencilere dağıtıldı. Üniversiteli gençler okula bir de kütüphane yaptırma sözü verdi.

Dokuz Eylül Üniversitesi Mezunları Derneği her yıl olduğu gibi bu yıl da devam ettiği yardımlarla öğrencilerin gönlünü almaya devam etti. Dokuz Eylül Üniversitesi Genç Kulübü'nün stant ve kişisel çalışmalarla toplanan kitaplar, defterler ve kırtasiye malzemeleri Manisa'nın Salihli ilçesindeki Mevlütlü İlköğretim Kurumu'nda yapılan törenle öğrencilere dağıtıldı.

Etkinlik ilk olarak üniversite öğrencilerinin miniklere balon sürprizi, yüz boyama ve oyunlar ile başladı. Daha sonra öğrenciler köyde yapılan gözlemeden tattılar. Etkinlik öğrencilerin sınıflara dolaşarak öğrencilere üniversite ve meslek seçimi hakkında bilgilendirmesi ile devam etti. Daha sonra toplanan malzemeler ihtiyaç sahibi öğrencilere dağıtılırken, Mevlütlü ilkokuluna bir de kütüphane sözü verildi.

(BA-SC)



30.12.2016 15:26:01 TSI

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