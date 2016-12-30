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Bulanık'ta 700 öğrenciye ayakkabı yardımı



(Fotoğraflı)



Galip Kılınç

MUŞ (İHA) - Muş'un Bulanık ilçesine bağlı Sarıpınar Belde Belediyesi tarafından ihtiyaç sahibi 700 öğrenciye ayakkabı yardımı yapıldı.

Sarıpınar Belediye Başkanı Deniz Ateş, beraberindeki Milli Eğitim Şube Müdürü Metin Aral ile Samanyolu, Şehitveren ve Karacaören ilköğretim okulu öğrencilerine ayakkabılarını teslim etti. Bulanık Milli Eğitim Şube Müdürü Metin Aral, Sarıpınar Belediye Başkanı Deniz Ateş'in bir kampanya başlattığını belirterek, "Sizlere kaliteli botlar ve montlar getirmiş. Milli Eğitim Müdürlüğü adına başkanımıza sizin huzurunuzda teşekkür ediyorum. Gerçekten güzel bir hizmet yapmıştır. Başkanımıza sonsuz teşekkür ediyorum" dedi.

Sarıpınar Belediye Başkanı Deniz Ateş ise, Cumhuriyet Halk Partisi Milletvekili Ali Haydar Hakverdi ile irtibata geçerek bu yardımları temin ettiklerini belirterek, "Bende sizlerin vasıtasıyla bu yardımları bize ulaştıran Cumhuriyet Halk Partisi Milletvekili Ali Haydar Hakverdi'ye sonsuz teşekkür ediyorum. Belediye başkanı olarak ilkokulda okuyan yavrularımıza elimizden geldiğince katkıda bulunmak istedik. Öğrencilerimizi böyle güler yüzlü gülmek bizleri daha mutlu etti. Öğrencilerimize ayakkabı, mont hediye ettik. 700 öğrenciye verilmek üzere bu yardımlardan herkes yararlanacaktır" diye konuştu.

Öğrenciler de, kendilerine yardım yapan başkana teşekkür ettiler.

(MSA-Y)



30.12.2016 15:32:56 TSI

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