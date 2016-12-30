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YEREL HABERLER  / GAZİANTEP HABERLERİ
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Gaski'nin barajlarında su seviyesi yüzde 23'den yüzde 38'e çıktı

30 Aralık 2016 Cuma, 15:33
Gaski'nin barajlarında su seviyesi yüzde 23'den yüzde 38'e çıktı
Gaski'nin barajlarında su seviyesi yüzde 23'den yüzde 38'e çıktı

(Fotoğraflı)

GAZİANTEP (İHA) - Gaziantep Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (GASKİ) aralık ayı içinde yağan yağmur ve kar yağışlarından oldukça memnun. Son yağan yağışlara birlikte Genel Müdürlüğe ait su barajlarında su doluluk oranı yüzde 23'ten yüzde 38 seviyesine çıktı.
Bu durumun GASKİ çalışanlarını ve Gaziantep halkını ziyadesi ile memnun ettiğini ifade eden GASKİ Genel Müdürü Hüseyin Sönmezler, 2015 yılı ile 2016 yılını mukayese etti. 2016 yılının Cumhuriyet tarihinin en kurak yılı olarak niteleyen Sönmezler, 1981 yılından buyana Kartalkaya Barajında su seviyesinin en aza indiğini belirtti. Barajda su seviyesi aşağı indikçe suyun kalitesinin de düştüğünü vurgulayan Sönmezler, "Biz bu seviye düşürmemek için Kartalkaya Barajı'na diğer barajlardan su pompalıyoruz. Çatalkaya Barajı, İnekli, Gölbaşı ve Azatlı gibi göllerden yüksek maliyetlerle su pompaladık. Tüm bu sıkıntılara rağmen Gaziantep'te su kesintisi yapmadık" dedi.
Su kesintilerinin arızalardan kaynaklı olduğunu dile getiren Sönmezler, 2016 yılının aralık ayında yağan yağış ile 2015 yılında yağan yağışları da karşılaştırdı. Sönmezler, "Geçen aralık ayında sadece metre kareye düşen 23 kg yağış oldu. Bu sene ise bir ayda yağan yağışın iki katı bir günde oldu. Çok şükür bu sene iyi bir yağış gördük. Bir de uzun süre yağmayan kar yağışı bu sene yağdı. Bu bağışlar Gaziantep'in yanı sıra bizim su barajlarımızın olduğu Kahramanmaraş bölgesinde de olması bizi ayrıca sevindirdi. Şuanda Kartalkaya ve bölgesinde hala kar var" şeklinde konuştu.
Şuanda Kartalkaya Barajında 10 metre küp su bulunduğunu ve bunun 3 metre küpünü kente verdiğini diğer 7 metre küp suyun ise barajın seviyesini yükselttiğini aktaran Sönmezler, 2017 yılında daha iyi bir yağış seviyesi beklediklerini söyledi.
2014 ve 2016 yıllarında yaşadıkları su sıkıntısını 2017 yılında yaşamamayı ümit ettiklerini vurgulayan Hüseyin sönmezler, "Bunun belirtisini de aralık ayında uzun yıllar yağmayan kar ve yağmurdan yola çıkarak söyleyebilirim. 2015 yılında Kartalkaya'da yüzde 100 doluluk oranına ulaştık. Bu sene de bu oranı bulacağımızı ümit ediyorum" ifadelerini kullandı.
Kartalkaya Barajının yüzde 100 doluluk oranının 170 milyon metre küp olduğunu aktaran Sönmezler bunun 100 milyon metre küpünün sulamaya gittiğini diğer kısmının içme suyu olarak kullanıldığını belirtti.
Önceliğin içme suyunda olduğunu, ancak ilçelerdeki köylerden mahalleye dönüşen yerleşim birimlerinde sulama için kullanılan kuyularda da su seviyelerinin yükseldiğini belirten Sönmezler, "İnşallah bu yağışlar ilçelerimiz ve köylerimizde de böyle devam eder ve bizimde yeni kuyu açmamıza gerek kalmaz" diye konuştu.
(KU-BRN-Y)

30.12.2016 15:34:24 TSI
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