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YEREL HABERLER  / MALATYA HABERLERİ
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"Darbeye Direnen Kalemler" ödül gecesi yapıldı

30 Aralık 2016 Cuma, 15:36
"Darbeye Direnen Kalemler" ödül gecesi yapıldı
"Darbeye Direnen Kalemler" ödül gecesi yapıldı

(Fotoğraflı)

MALATYA (İHA) - Malatya Çınar Kolejinin "Milli Birlik ve Beraberlik" konulu "Darbeye Direnen Kalemler" sloganıyla Malatya genelinde yapılan kompozisyon yarışması ödül töreni gerçekleştirildi.
Çınar Koleji Konferans Salonunda düzenlenen ödül törenine Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Ercan Turan, Yeşilyurt Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Güner, Milli Eğitim Müdürü Ali Tatlı, Memur-Sen Şube Başkanı Kerem Yıldırım, şehit yakınları, okul yönetimi, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.
Ödül gecesine katılan Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Ercan Turan'ın konuşmaları salondaki misafirleri oldukça duygulandırdı.
15 Temmuz sonrası yaşananlardan herkesin bir ders çıkardığını belirten Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Ercan Turan "15 Temmuz bizim için bir dönüm noktası. Milletimizin üzerinde hala kara bulutlar estirmek isteyenler var. Ölümle korkutmak isteyenler var. Ama bilmiyorlar ki burada nice İbrahimleri gördük. Bu millet öyle bir millet ki biz canımızı, malımızı, evlatlarımızı cennet karşılığında Allah'a satmış bir milletiz. Biz ölümden korkmayız. Biz ölümü Allah'a kavuşma olarak biliriz" şeklinde konuştu.
İslam dünyasında yaşanan olayları Müslümanların artık Türkiye'den takip ettiklerini söyleyen Turan, "Şuan İslam'ın en son noktası burası. Dünyadaki tüm Müslümanlar burada oluşan gelişmeleri takip ediyorlar. Mekke'de, Medine'de bizler için dua ediyorlar. Bu noktada Mehmet Akif Ersoy'un güzel bir sözü var. 'Girmeden tefrika bir millete düşman giremez. Toplu vurdukça yürekler onu top sindiremez. Allah birliğimizi, dirliğimizi arttırsın. Güven duygumuzu sarsmak istiyorlar. Güvenlik güçlerimize, liderlerimize herkese yönelik dostlarımıza, komşularımıza karşı birbirimizi kayıtsız şartsız seveceğiz. Bu imanımızın gereği. Birbirimize sarılacağız. Bu etkinlikle bu farkındalığı oluşturmaktan dolayı teşekkür ediyor. Aziz şehitlerimize şükranlarımı sunuyorum "şeklinde konuştu.
Her zaman birlik ve beraberlik vurgusu ile hareket etmeleri gerektiğini öneminden de bahseden Genel Sekreteri Ercan Turan anlamlı proje için Çınar Koleji okul yönetiminde teşekkür etti.
(ZIG-BRN-Y)

30.12.2016 15:39:33 TSI
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