31 ARALIK 2016
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
İnternet Explorer tarayıcısının 8.0 ve daha eski sürümlerini desteklememekteyiz.
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / MALATYA HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Battalgazi ilçesini 100 binin üzerinde turist ziyaret etti

30 Aralık 2016 Cuma, 15:44
Battalgazi ilçesini 100 binin üzerinde turist ziyaret etti
Battalgazi ilçesini 100 binin üzerinde turist ziyaret etti

(Fotoğraflı)

MALATYA (İHA) - Battalgazi ilçesinde bulunan tarihi ve kültürel mirasları ziyaret eden yerli ve yabancı turist sayısı her geçer yıl artıyor. Battalgazi ilçesindeki tarihi ve kültürel mirasları 2016 yılı içerisinde 101 bin 294 kişi ziyaret etti.
Battalgazi ilçesinde tarihi ve kültürel mirasın ayağa kaldırılması ile birlikte ilçeye yerli ve yabancı turist sayısında artış yaşanıyor. Konu ile ilgili olarak Battalgazi Belediyesi Basın Yayın Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, "Battalgazi ilçemizde tarihi ve kültürel mirasların ayağa kaldırılması ile birlikte ilçemize gelen yerli ve yabancı turist sayısında artış gözlenmiştir. Zengin bir tarihe ve kültüre sahip olan Battalgazi ilçesi, son yıllarda yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çekmeye başlamıştır. 2016 yılı içerisinde Battalgazi ilçesindeki tarihi ve kültürel mirası ziyaret eden turist sayısı 101 bin 294 kişi olarak kayıtlarımızda yer almaktadır. Battalgazi ilçesinde bulunan Hasan Basri Türbesini 2016 yılı içerisinde 15 bin 492 kişi ziyaret ederken, Battalgazi Belediyesi Turizm Ofisini 745 kişi, Otur Otobüsü ile tarihi ve kültürel mirası 3 bin 640 kişi ve Silahtar Mustafa Paşa Kervansarayını ise 78 bin 149 kişi ziyaret etmiştir. Tarihi Kentler Birliği tarafından Uygulama Ödülü'ne layık görülen Eskimalatya Yaşam Müzesi'ni ise, açıldığı günden bu güne (son 4 ay içerisinde) 3 bin 268 kişi ziyaret etmiştir" ifadelerine yer verilerek, yerli ve yabancı turist sayısını artırmak için her platformda Battalgazi ilçesini tanıtmak adına çalışmaların devam ettiği belirtildi.
(ZIG-BRN-Y)

30.12.2016 15:47:30 TSI
NNNN

İLGİLİ HABERLER

Anadolu Selçuklu Derneği'nden suç duyurusu
YEREL

ANADOLU SELÇUKLU DERNEĞİ'NDEN SUÇ DUYURUSU
Ev faresi yakayı ele verdi
YEREL

EV FARESİ YAKAYI ELE VERDİ
Malatya amatörünün yeni takımı Tandoğanspor futbolcu seçmeleri yapacak
YEREL

MALATYA AMATÖRÜNÜN YENİ TAKIMI TANDOĞANSPOR FUTBOLCU SEÇMELERİ YAPACAK
CHP İl Başkanı Kiraz KOSGEB'e kredilerin kime verildiğini sordu
YEREL

CHP İL BAŞKANI KİRAZ KOSGEB'E KREDİLERİN KİME VERİLDİĞİNİ SORDU
Üniversiteli basketbolcular başarılılarını rektör Kızılay ile paylaştı
YEREL

ÜNİVERSİTELİ BASKETBOLCULAR BAŞARILILARINI REKTÖR KIZILAY İLE PAYLAŞTI
Baskette Final okulları şampiyon oldu
YEREL

BASKETTE FİNAL OKULLARI ŞAMPİYON OLDU
Yeşilyurt Belediyespor Antalya kampında 1 haftayı geride bıraktı
YEREL

YEŞİLYURT BELEDİYESPOR ANTALYA KAMPINDA 1 HAFTAYI GERİDE BIRAKTI
Malatya İnönü Üniversitesi'nde 'Dünya Azerbaycanlılarının Dayanışma Günü' kutlaması
YEREL

MALATYA İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ'NDE 'DÜNYA AZERBAYCANLILARININ DAYANIŞMA GÜNÜ' KUTLAMASI
Malatya'dan en fazla ihracat Almanya'ya gerçekleşti
YEREL

MALATYA'DAN EN FAZLA İHRACAT ALMANYA'YA GERÇEKLEŞTİ
Malatya'da uyuşturucu operasyonu
YEREL

MALATYA'DA UYUŞTURUCU OPERASYONU
Battalgazi Belediye Başkanı Selahattin Gürkan:
YEREL

BATTALGAZİ BELEDİYE BAŞKANI SELAHATTİN GÜRKAN:
Yeşilyurt Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat:
YEREL

YEŞİLYURT BELEDİYE BAŞKANI HACI UĞUR POLAT:
&quot;Darbeye Direnen Kalemler&quot; ödül gecesi yapıldı
YEREL

"DARBEYE DİRENEN KALEMLER" ÖDÜL GECESİ YAPILDI
Evkur Yeni Malatyaspor'da transfer çalışmaları
YEREL

EVKUR YENİ MALATYASPOR'DA TRANSFER ÇALIŞMALARI
AA'nın &quot;Yılın Fotoğrafları&quot; oylaması
YEREL

AA'NIN "YILIN FOTOĞRAFLARI" OYLAMASI
İbrahim Yücel Okulundan kan bağışı kampanyası
YEREL

İBRAHİM YÜCEL OKULUNDAN KAN BAĞIŞI KAMPANYASI
AA'nın &quot;Yılın Fotoğrafları&quot; oylaması
YEREL

AA'NIN "YILIN FOTOĞRAFLARI" OYLAMASI
15 Temmuz'u anlatan tiyatro ilgiyle izlendi
YEREL

15 TEMMUZ'U ANLATAN TİYATRO İLGİYLE İZLENDİ
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Çalık:
YEREL

AK PARTİ GENEL BAŞKAN YARDIMCISI ÇALIK:
Hastanede yangın tatbikatı
YEREL

HASTANEDE YANGIN TATBİKATI
Büyükşehir belediyesi sokak hayvanları için yem dağıttı
YEREL

BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SOKAK HAYVANLARI İÇİN YEM DAĞITTI
Uzman Dr. Karabulut kariyer gününde öğrencilerle buluştu
YEREL

UZMAN DR. KARABULUT KARİYER GÜNÜNDE ÖĞRENCİLERLE BULUŞTU
AK Parti Malatya Milletvekili Şahin:
YEREL

AK PARTİ MALATYA MİLLETVEKİLİ ŞAHİN:
Büyükşehir Belediyesi denetim kontrol teknesi aldı
YEREL

BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ DENETİM KONTROL TEKNESİ ALDI