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Pursaklar'dan Halep'e 14'üncü tır yola çıktı



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ANKARA (İHA) - Pursaklar Belediyesinin öncülüğünde başlatılan "Halep Üşüyor" yardım kampanyasına bir destek de Pursaklar Platformundan geldi. Halep için hazırlanan 14'üncü tır dualarla uğurlandı.

Pursaklar Platformu tarafından Saray Sultan Selim Camii önünde düzenlenen törende yaşam malzemelerini taşıyan yardım tırı dualarla uğurlandı. Organizasyon kapsamında ilk olarak şehitler için mevlit okutulup, protokol konuşmaları yapıldı. Törende konuşan Pursaklar Belediye Başkanı Selçuk Çetin, "Pursaklar Belediyemizin başlatmış olduğu 'Halep Üşüyor' kampanyamıza destek olan Pursaklar Platformunun yardım tırı yetişmediği için bugün uğurluyoruz. Pursaklar Belediyesi olarak pazartesi günü 13 tır yardım malzemesi gönderdik. Ben de bölgeye giderek yaşam malzemelerimizi teslim ettim" dedi.

Şanlıurfa'da göçmenlerin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Türk halkına dua ettiğini kaydeden Başkan Çetin, "Oradaki Suriyeli kardeşlerimizin selamını getirdik. Ciddi manada ihtiyaç var. Suriyeli yetimleri ziyaret ettik, aileleri ziyaret ettik. Hepinize dua ediyorlar. Rabbim bu yardımlarımızı dergâhı izzetinde kabul eylesin" diye konuştu.

Pursaklar'ın yardım elinin Suriyelilerin üzerinde olduğunu belirten Kaymakam İhsan Kara ise, "Bütün hemşerilerimin gözünde bir ensar görüyorum. Bundan önce belediyemizin gayretleriyle ve hemşehrilerimizin destekleriyle hazırlanan yardımlar Şanlıurfa'ya ulaştırıldı. Gönül elçisi bir grup arkadaşımız oraya gidip emanetleri teslim etti. Bu seferberlik devam edecek" dedi.

Pursaklar'dan gönderilen 14'üncü tırda 100 bin TL değerinde battaniye, mont, kaban, çocuk botu gibi ihtiyaç malzemeleri olduğunu açıklayan Pursaklar Platformu Başkanı Hamdi Kesgin, kampanyaya destek verenlere teşekkür etti. Yardım tırı dualarla Halep'e uğurlandı.

(JA-Y)



30.12.2016 15:49:18 TSI

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