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Büyükşehir bir engelliyi daha sevindirdi



(Fotoğraflı)



MANİSA (İHA) - Engelli vatandaşların sosyal hayata katılımını arttırmak amacıyla çalışmalarını sürdüren Manisa Büyükşehir Belediyesi, Yunusemre ilçesi Laleli Mahallesinde yaşayan Günay Eroğlu'na akülü tekerlekli sandalye hediye etti.

Günay Eroğlu'na akülü tekerlekli sandalyesini Manisa Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanı Ergün Aksoy ve Sosyal Hizmetler ve Engelliler Şube Müdürü Serpil Aykurt tarafından verildi. Başkan Cengiz Ergün'ün selamlarını ilettiğini belirten Aksoy, "Yeni yıl öncesinde Günay Eroğlu isimli vatandaşımızın yüzünü güldürdük. İl genelinde yapılan birçok başvuruyu değerlendirerek onlarca engelli vatandaşımıza tekerlekli sandalye veriyoruz. Gündelik hayatında rahatça kullanabilmesini ve aracın hayırlı olmasını diliyorum" dedi.

(SC-Y)



30.12.2016 15:49:29 TSI

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