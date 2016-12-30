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YEREL HABERLER  / ESKİŞEHİR HABERLERİ
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Sivrihisar kayalarının kültürel miras kapsamına alınması talebi

30 Aralık 2016 Cuma, 15:47
Sivrihisar kayalarının kültürel miras kapsamına alınması talebi
Sivrihisar kayalarının kültürel miras kapsamına alınması talebi
- Sivrihisar Eğitim Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Naci Şakar:
- "Sivrihisar kayalarının somut olmayan kültürel miras kapsamına alınmasını istiyoruz"

(Fotoğraflı)

Mustafa Yıldırım
ESKİŞEHİR (İHA) - Sivrihisar Eğitim Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Naci Şakar, UNESCO Türkiye Milli Komisyonu başkanlığına başvurarak, Sivrihisar kayalarının fiziki özelliği, barındırdığı değerleri açısından somut olmayan kültürel miras kapsamına alınmasını istedi.
Sivri Kayalarının tam anlamıyla bir tabiat harikası olduğunu vurgulayan Şakar, ilçeyi hilal şeklinde kucaklayan kayalık alanın Orta Anadolu'nun başka bir bölgesinde görme şansının bulunmadığını söyledi. İç Anadolu fiziki coğrafyasında Sivrihisar dağları olarak geçen, yükseltiler arasında yörede görülmeyen granit kaya yapısının doğa harikası olduğunu vurgulayan Sivrihisar Eğitim Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Naci Şakar, şunları kaydetti:
"Bu hilalin içinde, yıldız şeklinde yerleşmiş tarih ve kültür diyarı Sivrihisar yer almıştır. Hilalin doğusundan başlayarak, Tombak Kaya, Şinşırak Tepesi, Bal Kayası, Edincik Tepesi, Kartal Kayası, Dev Kayası, Yazıcıoğlu Kalesi, Baba Kayalıkları ile hilal tamamlanmış olur. Kayalarımız haşmetli görünümü yanında barındırdığı su kaynaklarıyla ilçe ve yöresindeki onlarca çeşme ve pınarın su ihtiyacını sürekli karşılamakla ünlüdür. Bölgesinde pek çok yabani hayvana ev sahipliği yapmaktaydı. Keklik, tavşan, tilki, kurt özellikle kel akbaba, kartal bol sayıda bulunurken, bilinçsiz avlanma ve tarım ilaçlarının verdiği zararlar sonucu şu anda sadece farklı ve güzel ötüşüyle kaya bülbülü varlığını koruyor. Pek çok türde doğal bitkiye sahipliğini yapmakta olan kayalarımız; dağ kekiği, salep, yabani papatya ile tubi ve kozmetik sanayisinde kullanılan bitkilere sahiptir. Kayalık alanının sportif açısından aranan özelliklere sahip olup, dağcılık kulüpleri için aranan trekking sporuna uygundur. ODTÜ Dağcılık Kulübü her yıl kamp kurarak değerlendiriyor. En az dört zirve paraşüt atlayışına elverişli olduğu, uzmanlar tarafından beyan ediliyor. Bu önemli doğa harikasının somut olmayan kültürel miras kapsamına alınmasını istiyoruz."
(MY-KÇ)

30.12.2016 15:50:24 TSI
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