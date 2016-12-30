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Üniversiteli Gençler minik yüreklere dokundular



(Fotoğraflı)



Dursun Murat Aydın

ERZURUM (İHA) - Atatürk Üniversitesi Oltu Meslek Yüksekokulu Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı bölümü öğrencileri, özel öğrencileri ziyaret ederek çeşitli hediyeler verdiler.

Atatürk Üniversitesi Oltu Meslek Yüksekokulu Öğretim Görevlisi Elif Gövez yönetiminde Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı bölümü öğrencileri, Oltu Özel İlk Paylaşım Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi'nde eğitim gören ve rehabilitasyon sürecinde olan minikleri ziyaret ederek boyama ve hikaye kitapları ile zeka geliştirici çeşitli hediyeler dağıttılar. Üniversiteli gençlerin bu ziyaretinden oldukça memnun kaldıkları gözlenen minik öğrenciler, ağabey ve ablalarına teşekkür ettiler.

Öğrencilerin sosyal sorumluluk bilincinin gelişmesi için böyle bir etkinlik düzenlediklerini belirten Atatürk Üniversitesi Oltu Meslek Yüksekokulu Öğretim Görevlisi Elif Gövez, "Minik çocuklarımızın mutlulukları görülmeye değerdi. Bu ilk etkinliğimiz oldu ve son olmasını da istemiyoruz. Bu tür sosyal sorumluluk gerektiren projeleri imkanlarımız doğrultusunda sürdürmeyi planlıyoruz. Öğrencilerime teşekkür ederim" dedi.

İlk Paylaşım Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi Eğitim Koordinatörü Ümit Ayan ise, "Üniversiteli kardeşlerimize bu düşünceleri için teşekkür ederim. Umarım bu ziyaretler ilçe halkı tarafından bundan sonra da sürdürülür" şeklinde konuştu.

(DMA-AT-Y)



30.12.2016 15:51:53 TSI

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