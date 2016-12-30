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YEREL HABERLER  / TRABZON HABERLERİ
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Trabzon'da gençler çaya geliyor

30 Aralık 2016 Cuma, 15:51
Trabzon'da gençler çaya geliyor

(Fotoğraflı)

TRABZON (İHA) - Trabzon Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü bünyesinde faaliyetlerine devam eden Trabzon Gençlik Merkezi yeni bir proje ile gençlerin karşısına çıkıyor. Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından 81 ilde hayata geçirilen 'Çaya Geliyoruz' projesi ile gençlik merkezi çalışanları gönüllü gençleri evinde ziyaret ederek sıcak bir çay eşliğinde gönül bağını güçlendiriyor.
Trabzon'da faaliyetlerine aralıksız devam eden Trabzon Gençlik Merkezi yeni projeleri ile gençlerle bir arada olmaya devam ediyor. Her fırsatta gönüllü gençlerle birlikte sosyal sorumluluk projesine imza atan Trabzon Gençlik Merkezi bu kez de Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından hayata geçirilen 'Çaya Geliyoruz' projesi ile ''Gönül ne çay ister ne çayhane, gönül ''sohbet" ister çay bahane" diyerek akşamları gençlik merkezine faaliyetlere katılan gençlerin çay muhabbetine evlerine misafir oluyor.
Proje hakkında bilgi veren Trabzon Gençlik Merkezi Müdürü Ayhan Yurdakul "Gençlik ve Spor Bakanlığımız tarafından 81 il de Gençlik Merkezlerimizi kapsayan 'Çaya Geliyoruz' projesinin Trabzon ayağını haftanın belirli günlerinde faaliyetlerimize katılan gönüllü gençlerimizin evlerine ziyaretler düzenleyerek gerçekleştiriyoruz. Ziyaretimizde gönüllü gencimizin ailesi ile tanışıp katıldığı faaliyetler hakkında konuşuyoruz" dedi.
(BK-ÖS-Y)

30.12.2016 15:55:39 TSI
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