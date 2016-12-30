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YEREL HABERLER  / SAKARYA HABERLERİ
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Akyazı'da kar mücadelesi sürüyor

30 Aralık 2016 Cuma, 15:52
Akyazı'da kar mücadelesi sürüyor
Akyazı'da kar mücadelesi sürüyor

(Fotoğraflı)

SAKARYA (İHA) - Akyazı Belediyesi Fen işleri Müdürlüğü ekipleri 24 saat boyunca ilçenin tüm yollarını açık tutmak amacıyla çalışıyor.
Yurt genelinde etkili olan kar yağışı Akyazı'da etkisini gösterdi. İlçe genelinde aralıksız olarak devam eden yoğun kar yağışı neticesinde Akyazı Belediyesi Fen işleri Müdürlüğü ekipleri çalışmalarını aralıksız olarak sürdürüyor. Gökçeler, Durmuşlar, Madenler, Erdoğdu, Güzlek, Yeniköy, Şerefiye, Yongalık, Reşadiye, Taşyatak ve daha bir çok Ova köyleri başta olmak üzere ilçe genelinde tüm ana yollar ve ara yollar kar küreme ve kar temizleme çalışmaları tarafından açılıyor. Hava durumunu yakından takip eden Akyazı Belediyesi Fen işleri Müdürlüğü ekipleri, 7/24 görevinin başında olarak geceleri de nöbetçi ekiplerle don ve buzlanmaya karşı da önlem çalışmaları kapsamında tedbirlerini alarak olası buz tutacak yerlerinde temizleme ve tuzlama işlemlerini yapıyor.
(RŞ-İÇ)

30.12.2016 15:53:53 TSI
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