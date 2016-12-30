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Başkan Ataç'tan Şehit Aileleri Derneği'ne geçmiş olsun ziyareti



(Fotoğraflı)



ESKİŞEHİR (İHA) - Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç, geçtiğimiz günlerde dernek binalarına hırsız giren Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Eskişehir Şubesi'ne geçmiş olsun ziyaretinde bulundu.

Dernek Başkanı Hacı Şahin, Başkan Ataç'a hırsızın binaya nereden girdiğini ve ne kadar zarar verdiğini anlattı. Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç, olaydan dolayı çok üzüntü duyduğunu söyledi. Ataç, "Dernek binasına hırsız girdiği haberini alınca hayret ettim. Demek ki insanlar şehit ailelerinin bile parasına göz dikebiliyor. Böyle bir acımasızlık var. Allah'tan büyük zarar verememişler fakat yine de bir takım şeyleri almışlar. Sevgili başkanımıza ve tüm şehit ailelerine geçmiş olsun diliyorum" dedi.

Dernek Başkanı Hacı Şahin ise, Başkan Ataç'a teşekkür ederek, "Ahmet başkanımız şehit ailelerinin ve gazilerin her zaman yanındadır. Her zaman bize destek verir. Buraya girenin normal bir insan olduğunu düşünmüyoruz. Gerekli çalışmaları başlattık bir an önce yakalanmasını istiyoruz" ifadelerini kullandı.

Daha sonra Dernek Başkanı Şahin, Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç'a Gazi Mustafa Kemal Atatürk rozeti takdim etti.

(İHA-KÇ)



30.12.2016 16:00:17 TSI

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