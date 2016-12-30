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YEREL HABERLER  / DİYARBAKIR HABERLERİ
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Kaymakam Çelik muhtarlarla bir araya geldi

30 Aralık 2016 Cuma, 15:57
Kaymakam Çelik muhtarlarla bir araya geldi
Kaymakam Çelik muhtarlarla bir araya geldi

(Fotoğraflı)

Yusuf Batı
DİYARBAKIR (İHA) - İçişleri Bakanlığınca, Diyarbakır'ın Silvan İlçe Belediyesi Başkan Vekili olarak görevlendirilen ve ilçeye atanan Kaymakam Adem Çelik, mahalle muhtarlarıyla bir araya geldi.
İçişleri Bakanlığınca Bitlis Vali Yardımcılığı'na atanan Belediye Başkan Vekili ve Kaymakam Murat Kütük'ün yerine görevlendirilen Adem Çelik mahalle muhtarlarıyla bir araya gelerek istişare ve değerlendirme toplantısı gerçekleştirdi. Belediyenin tüm imkanlarının muhtarların ve mahallelerin hizmetinde olacağını belirten Çelik, "Belediyenin kaynaklarını adil bir şekilde halka hizmet için, israf etmeden kullanacaklarını ifade etti. Mahalle muhtarlarının mesai arkadaşları olduğunu, muhtarlarla işbirliği ve uyum içinde çalışacaklarını söyledi" dedi.
(YB-MP-Y)

30.12.2016 16:00:25 TSI
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