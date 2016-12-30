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Başkan Konak'dan yeni yıl mesajı



Gökten Ceylan

AFYONKARAHİSAR (İHA) - Afyonarahisar Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (ESOB) Başkanı Abdülkadir Konak, yayınladığı yeni yıl mesajında, 2017 yılının Türkiye'ye birlik ve dirlik getirmesi temennisinde bulundu.

Başkan Konak, yayınladığı mesajında, Türkiye'nin her zamankinden daha çok birliğe ihtiyacı olduğunu ifade ederek, "İçte ve dışta birlik ve dirliğimizi bozmak isteyenlere karşı 15 Temmuz ruhuyla, Kurtuluş Savaşı ruhuyla dimdik olmalıyız. Yeni bir dönemin başlangıcı olan, yeni yıla gireceğimiz bu günlerde, geride bırakacağımız yılda yaptıklarımızın ve yapamadıklarımızın değerlendirilmesi ve yeni hedeflerin belirlenmesi açısından büyük önem taşımaktadır. 2017 yılında da yapacağımız hizmetlerde esnaflarımızı daha iyiye, daha doğruya götürmek, onların huzur ve güven içerisinde olmalarını sağlamak için daha fazla çalışmak zorunda olduğumuzun bilinci içerisinde olacağımızı belirtmek isterim.

Bu duygu ve düşüncelerle 2017 yılının başta esnaflarımıza, ülkemize, tüm insanlığa huzur getirmesi, başarının sürekli olması, sevginin hiç eksik olmaması, birlik ve beraberlik anlayışımızın daha da pekişmesine vesile olmasını diliyor, sevgi ve saygılarımı sunuyorum" ifadelerine yer verdi.

(GC-



30.12.2016 15:58:47 TSI

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