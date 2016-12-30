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YEREL HABERLER  / AYDIN HABERLERİ
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Aydın Müftülüğü'nden 'Yılbaşı ve Piyango' uyarısı

30 Aralık 2016 Cuma, 15:57
Aydın Müftülüğü'nden 'Yılbaşı ve Piyango' uyarısı
Aydın Müftülüğü'nden 'Yılbaşı ve Piyango' uyarısı
- Dinimizde yeri olmayan şeylerden uzak durunuz

(Fotoğraflı)

AYDIN (İHA) - Aydın Müftülüğü tarafından 2016 yılının son hutbesinde ömür nimeti ve miladi yılbaşında yaygın hale gelen yılbaşı kutlamaları ve piyango biletlerine dikkat çekildi. Cuma hutbesinde Müslümanların dinimizde yeri olmayan şeylerden uzak durulması tavsiye edildi.
Kısa dünya hayatında ömür nimetinin de çok iyi değerlendirilmesi gerektiği konusu dikkat çekilen hutbede "Kısa bir süre önce hep birlikte yeni bir hicri yıla girdik. Bugünlerde ise miladi yılın son günlerini yaşıyoruz. Ömür sermayemizden bir yıl daha eksildi. Yüce Rabbimiz, hepimize hayırlı, bereketli bir ömür lütfeylesin. Şu bir gerçek ki; ister hicri, ister miladi olsun. Mühim olan, günlerimizi, yılımızı nasıl değerlendirdiğimizdir. Zamanın birer şahidi olan ay da Allah'ın âyetidir, güneş de Allah'ın âyetidir. Aslolan, Rabbimizin bir nimeti ve emaneti olan zamanın içini nasıl doldurduğumuzdur. Sayılı nefeslerimizi nasıl ve hangi amaçla harcadığımızdır. Ömür sermayemizin her bir ânını, her bir gününü yaratılış ve varlığımızın gayesine uygun olarak kullanıp kullanmadığımızdır. Rabbimizin dünya imtihanında bizlere takdir ettiği kısa bir zaman vardır. Bizler bu zamana "ömür" diyoruz" denilerek ömrün en iyi şekilde değerlendirilmesi istendi.
Kıyamet gününde hesabını vereceğimiz ilk nimetin ömür nimeti olduğu ifade edilen hutbede, "Ömrümüzü nasıl, nerede geçirdiğimizden, zamanımızı nasıl değerlendirdiğimizden, hâsılı bütün yapıp ettiklerimizden sorguya çekileceğiz. Kıyamet gününde bize yöneltilecek olan ikinci soru, gençliğimizi nasıl, nerede geçirdiğimizdir. Bu soruyu hiçbir zaman zihnimizden çıkarmamalıyız" ifadelerine yer verildi.
"Yılbaşı kutlaması ve piyango uyarısı yapıldı"
Cuma hutbesinin devamında ise "Unutmayalım ki; ömür sermayesinden geçen bir yılın sonunda kendini ve yaratılış gayesini unutarak, değerlerimizle örtüşmeyen, insan hayatına katkısı olmayan gayr-i meşru tutum ve davranışlar sergilemek bir mümine asla yakışmaz. Yeni bir yılın ilk saatlerinin başka kültürlere, başka dünyalara ait yılbaşı eğlenceleriyle israfa dönüştürülmesi ne kadar da düşündürücüdür. Sevap-günah, hayır-şer konularında muhasebe yapılması gereken saatlerin, emek harcamadan zengin olmak arzusuyla kumar, piyango gibi şans oyunlarıyla heba edilmesi ne kadar da üzücüdür" denilerek bu tutum ve davranışlardan uzak durulması istendi.
(İK)

30.12.2016 16:00:56 TSI
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