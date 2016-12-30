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YEREL HABERLER  / GAZİANTEP HABERLERİ
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Gaziantep Kolej Vakfı Serdar Derman'ı ağırladı

30 Aralık 2016 Cuma, 15:58
Gaziantep Kolej Vakfı Serdar Derman'ı ağırladı
Gaziantep Kolej Vakfı Serdar Derman'ı ağırladı

(Fotoğraflı)

GAZİANTEP (İHA) - Gaziantep Kolej Vakfı Özel Okulları öğretmenlere yönelik hizmet içi eğitim çalışmalarını yoğun programlarla sürdürürken 2016 yılının son çalıştayını Eğitimde Yapılandırmacı Yaklaşım konusunun işlendiği söyleşiyle sürdürdü.
Gaziantep Üniversitesi Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Serdar Derman konuşmacı olarak katıldığı söyleşiye Gaziantep Kolej Vakfı Özel Okulları öğretmen ve idarecileri katıldı. Karşılıklı soru cevap yöntemiyle gerçekleştirilen etkinlikte Gaziantep Üniversitesi Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Serdar Derman 3 farklı sunum ile eğitimde yapılandırmacı yaklaşıma dair kapsül niteliğinde bilgiler sunarak konuyla ilgili öğretmenlerin sorularını yanıtladı.
''Eğitimde yeniliklere açık olmak zorundayız''
Gaziantep Üniversitesi Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Serdar Derman söyleşide davranışçı yaklaşım hakkında bilgi vererek "Öğrenen kişinin edilgen bir katılımcı olduğu varsayılır. Bu görüşe göre, bilgi bir nesnedir ve onu bilenden bağımsız olarak tanımlamak olasıdır (bilgisayarın oluşturduğu verilerin her bilgisayarda aynı şekilde algılanıp, kullanılması gibi). Bu bakış açısı insanı "bilgi nesneldir ve her yerde aynıdır" genellemesini yapmaya götürür. Dolayısıyla her birey doğrunun bilgisine ulaşmanın sınırlı sayıdaki yolunu aynı şekilde bilebilir veya öğrenebilir. Davranışçı Yaklaşımın en önemli hareket noktası budur. Davranışçı paradigma bir davranışı bir bireyde geliştirebilmek için o davranışı parçalara bölerek gözlenebilir ve ölçülebilir en küçük üniteler haline getirmenin gerekliliğine inanır" dedi.
Düzenlenen çalıştayda yapılandırıcı yaklaşım hakkında da açıklamalar yapan Gaziantep Üniversitesi Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Serdar Derman "Bu terim bilginin öğrenci tarafından yapılandırılmasını ifade eder. Her öğrenci öğrenirken, anlamı, bireysel ve sosyal olarak yapılandırır. Esasen öğrenme dediğimiz şey, bu anlamlandırma ya da anlam yapılandırma sürecidir. Öğretme değil öğrenme ön plandadır. Öğrencinin özerkliği ve girişimciliği cesaretlendirilir. Öğrencide öğrenme istek ve amacı yaratmak önemlidir. Öğrenci bilgiyi sorgulamalıdır. Öğrenmede yaşantı önemli yer tutar. Öğrencinin doğal merakı desteklenmelidir. Öğretmen öğrencinin sadece NE öğrendiği ile değil, Nasıl öğrendiği ile de ilgilenmelidir. Öğrenmede tahmin etme, yaratma ve analiz önemli yer tutar" şeklinde konuştu.
GKV'li öğretmenlerin sorularını da yanıtlayan Doç. Dr. Derman'a günün anısına GKV Özel Liseleri Müdürü İsmet Tiryaki tarafından çiçek taktim edildi. Eğitimde yeniliklerin takipçisi olduklarını ve yeni uygulamaları sürekli takip ederek uyguladıklarını belirten GKV Liseler Müdürü İsmet Tiryaki "Gelişen teknoloji ve bilgi yenilenmelerini takip ederek uygulamalarımızı sürekli güncelleyerek yüzyılın gerektirdiği şekilde öğrencilerimizin başarılı olabilmesi için çalışmalarımızı sürdürüyoruz" dedi.
2017 yılında da öğretmenlere yönelik yeni eğitim tekniklerinin masaya yatırılacağı çeşitli söyleşi, çalıştay ve hizmet içi eğitim kurslarının davam edeceği açıklandı.
(BRN-Y)

30.12.2016 16:01:31 TSI
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