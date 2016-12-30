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YEREL HABERLER  / ESKİŞEHİR HABERLERİ
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Eskişehir girişlerinde yapılan uygulamalar

30 Aralık 2016 Cuma, 15:58
Eskişehir girişlerinde yapılan uygulamalar
Eskişehir girişlerinde yapılan uygulamalar

(Fotoğraflı)

ESKİŞEHİR (İHA) - Eskişehir giriş istikameti Ankara, Bursa, Kütahya ve Seyitgazi yolları üzerinde görev yapılan bir haftalık çalışmalar, Eskişehir Emniyet Müdürlüğü tarafından paylaşıldı.
Eskişehir girişlerinde alınan tedbirler kapsamında yapılan uygulama ve kontrollerde; yapılan GBT sorgularında 6 bin 116 şahıs ve 2 bin 843 araç sorgulamaya tabi tutuldu. Çeşitli suçlardan aranan ya da hakkında yakalama müzekkeresi bulunan 2 aranan, 22 yabancı uyruklu şahıs ile birlikte toplamda 27 şahsa adli ve idari işlem yapıldı. 26 otomobile ise, 2918 Sayılı Karayolları Trafik Kanununun ilgili madde hükümleri ya da haklarında bulunan haciz kararları nedeni ile yasal işlem yapıldı. Uygulama noktalarında şahıs ve araçlar üzerinde yapılan kontrollerde 1 adet ruhsatsız tüfek ele geçirildi.
Eskişehir dahilinde Önleyici Hizmetler Şube Müdürlüğü, Asayiş Şube Müdürlüğü, Odunpazarı ve Tepebaşı İlçe Müdürlükleri, Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri ile ortaklaşa yapılan uygulama ve kontrollerde ise; 352 şahıs ve 236 araç GBT sorgulamasına tabi tutuldu. 19 otomobile 2918 Sayılı Karayolları Trafik Kanununun ilgili madde hükümleri nedeni ile de yasal işlem yapıldı. Uygulama noktalarında şahıs ve araçlar üzerinde yapılan kontrollerde, 1 aranan şahsa işlem, 1 bakaya şahsa ise gerekli tebliğ yapıldı.
Polis ve jandarma ortak yol uygulamasında, yapılan GBT sorgularında 192 şahıs ve 113 araç sorgulamaya tabi tutuldu. 1 otomobile 2918 Sayılı Karayolları Trafik Kanununun ilgili madde hükümleri nedeni ile yasal işlem yapılırken, şahıs ve araçlar üzerinde yapılan kontrollerde 3 adet ruhsatsız tüfek ele geçirildi.
(MSY-kç)

30.12.2016 16:01:25 TSI
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