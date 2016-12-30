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Veysel Memiş: "Girişimci ruhumuzu ortaya koyalım"



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MERSİN (İHA) - TOBB Mersin Genç Girişimciler Kurulu Başkan Yardımcısı Veysel Memiş, Türkiye'nin 2017 yılında girişimci ruhunu ortaya koyarak yeni atılımlar yapması gerektiğini söyledi.

2016 yılının Türkiye açısından farklı zorluklar yaşayarak geçtiğini ifade ederek, "2017 yılında hedefleri önceden belirleyip, ülke olarak girişimci ruhumuzu ortaya koyarak, gençlerin yeni atılımlara imza atacağı bir yıl olmasını temenni ediyorum. Dünyadaki gelişmeleri yakından takip edip, fırsatları ülkemiz lehine çevirmemiz gerekiyor. Gelişen teknolojide üretimden, pazarlama yöntemlerine kadar birçok konuda değişimler yaşanıyor. Bizler ülke olarak bu değişimlere ayak uydurarak yeni teknolojileri uygulamaya koymalıyız" dedi.

Gençlerin özellikle çok araştırıp, yenilikçi ürünler yaratması gerektiğinin altını çizen Memiş, "Genç girişimciler, e-ticareti iyi kullanmalı. Ürünlerini diğerlerinden farklı kılan noktalar bulmalı. Ülkemizin önümüzdeki yıllardaki gelişimi buna bağlı. Fark yaratan ürünler ile dünya piyasalarına girmemiz halinde ihracat rakamlarını arttırabiliriz" ifadelerini kullandı.

Memiş, 2017 yılının tüm insanlığa, barış, huzur, ve sağlık getirmesini temenni etti. Ayrıca Memiş, Mersin'de yaşanan sel felaketinde hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet dilerken, tüm Mersin'e geçmiş olsun dileklerini iletti.

(KRY-Y)



30.12.2016 16:01:35 TSI

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