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Şehit çocuklarına bilgisayar

- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan ve Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya'nın lansmanında hayata geçirilen 'Yalnız Değilsiniz, Türkiye'nin en büyük ailesi' projesi kapsamında Muğla'da iki şehit yakınına bilgisayar hediye edildi.



(Fotoğraflı)



Bekir Tosun

MUĞLA (İHA) - 2015 yılında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan ve Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya'nın lansmanında başlatılan 'Yalnız Değilsiniz, Türkiye'nin en büyük ailesi' projesi kapsamında iki şehit yakınına bilgisayar hediye edildi.

15 Temmuz darbe girişiminde Gölbaşında şehit düşen Özel Harekat Komiser Yardımcısı Gülşah Güler'in Marmaris'te yaşayan kardeşi Reşit Güler ve 24 Haziran'da Mardin Derik ilçesinde şehit düşen Jandarma Astsubay Üstçavuş Mustafa Ayna'nın kızı Melek Naz Ayna'ya Vali Amir Çiçek tarafından bilgisayar hediye edildi. Törene şehit eşi Nazlı Ayna da katıldı. Projenin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan ve Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya tarafından Ankara'da 8 Aralık 2016 tarihinde yapıldığını belirten Vali Amir Çiçek, "Projenin adı gibi biz Türkiye'nin en büyük ailesiyiz. Her türlü sorun ve sıkıntılarınızda biz Devlet olarak hep yanınızdayız. 15 Temmuz darbe girişimi sırasında Ankara Gölbaşında şehit düşen Özel Harekat Kosimer Yardımcısı Gülşah Güler'in ailesi Hatay Kırıkhan'da kardeşi Marmaris'te yaşıyor. Şehit Jandarma Astssubay Üstçavuş Mustafa Ayna'nın eşi ve kızı da Ortaca'da yaşıyor. Her iki şehidimizin ailesi ve kardeşi için devletimiz istihdam konusunda gerekli çalışmayı yaptı" dedi.

(BT-İK)



30.12.2016 16:03:05 TSI

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