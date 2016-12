YEREL HABERLER / MALATYA HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Yeşilyurt Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat:

Yeşilyurt Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat:

-"2016 yılında milletimiz büyük bir destan yazdı"



MALATYA (İHA) - Yeşilyurt Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat, yaptığı açıklamada 2017 yılının sağlıklı, huzurlu, mutlu ve bereketli geçmesi temennisinde bulundu.

2016 Yılında Türkiye ve Dünyayı yakından ilgilendiren "15 Temmuz Darbe Teşebbüsü" ile karşı karşıya kaldıklarını ifade eden Polat, "2016 yılında uzun yıllar unutulmayacak bir Millet Destanı yazılmıştır. 15 Temmuz gecesi Türkiye'nin bağımsızlığına, özgürlüğüne pranga vurmak isteyen, ülkemizi iç savaşa götürmek için alçakça saldırılar gerçekleştirildi. Vatan hainlerinin planlarını aziz milletimiz insanlık tarihine damga vuracak şekilde alt üst etti. Milletimiz yok edilmeye, parçalamaya, sokaklar kan gölüne çevrilmeye, iç savaş çıkarılmaya kalkışıldı. Sokaklarda insanlarımız kurşun yağmuruna tutuldu. Cumhurbaşkanımızı Başkomutanımızı öldürmeye teşebbüs ettiler. Bu darbe girişimine kalkışan vatan hainlerini, darbe planlarını yapanları ve destekleyenleri lanetliyorum" ifadelerine yer verdi.

Türkiye'nin çok kritik bir süreçten geçtiğini belirten Yeşilyurt Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat, "Ülkemiz son yıllarda her alanda büyüyen ve gelişen bir ülkedir. Bu süreci kabul etmeyen ve ülkemizin ayağına pranga vurmak isteyen iç ve dış mihraklar her türlü hainliği yapmaktadır. 15 Temmuz Darbe Girişimi de bunun açığa çıktığı önemli bir göstergedir. Bu darbe teşebbüsüne karşı her bir vatandaşımız canını ortaya koyarak cesur bir duruş sergiledi, birlik beraberlik ve kardeşliğin en güzel örneğini verdi. Bu direniş ülkemiz üzerinde hesap yapan şer güçlere fırsat verilmeyeceğini bir kez daha gösteren kutlu bir direniştir. Bu vesile ile bir kez daha 15 Temmuz darbe teşebbüsü başta olmak üzere ardından devam eden terör operasyonlarında ve hain terör saldırılarında şehit düşen tüm vatandaşlarımıza ve güvenlik güçlerimize Allah'tan rahmet, şehitlerimizin kederli aileleri ve aziz milletimize başsağlığı ve sabır, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum" dedi.

"2017 yılında ilçemizin çehresini değiştirecek projeleri halkımızla buluşturacağız"

Malatyalı ve Yeşilyurtlu hemşehrilerinin yeni yılını kutlayan Yeşilyurt Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat, 30 Mart 2014 tarihinden bugüne görev süresi boyunca ilçenin çehresini değiştirecek, farkındalık oluşturacak, yaşam düzeyi yüksek bir Yeşilyurt için önemli projeleri hayata geçirdiklerini vurguladı.

Polat, "Yeşilyurt Belediyesi olarak geleceğe bakış açımızı oluştururken, Yeşilyurt ilçesinin doğal dokusunu ve güzelliklerini korumayı ve yapılacak çalışmalarla herkesin gıptayla bakacağı bir ilçe hüviyetine ulaşmak için sergilediğimiz gayretli çalışmalarımızı yeni yılda da artırarak devam ettireceğiz. 30 Mart 2017'da hizmet yılımızın üçüncü yılını tamamlamış olacağız. Alanında uzman genç ve dinamik bir kadro ile ilçemizin çehresini değiştirecek projelerin yanı sıra sanatsal ve kültürel yapısını güçlendirecek çok ciddi hizmetlerimizi hemşehrilerimizle buluşturduk. 2017 yılı için uygulamayı planladığımız projelerimizi hayata geçirmek için çalışacağız" ifadelerine yer verdi

Polat, "Hemşehrilerimizin büyük teveccühü neticesinde 2014 Yılının 30 Mart'ında göreve geldiğimiz günden bugüne kadar bir yandan kendi iç yapılanmamızı, görevlendirmeleri ve personel eğitimlerini sürdürürken, diğer yandan da 'Büyüyen Sevdamız Yeşilyurt' hedefine uygun olarak belirlediğimiz hizmetlerimizi kaliteli bir şekilde halkımıza ulaştırmanın gururunu yaşadık. Daha yolun başındayız ve almamız gereken çok fazla mesafe var, bunun bilincindeyiz, çok çalışmak durumunda olduğumuzun farkındayız. İlçemizi geleceğe taşıyacak gençlik merkezleri, yaşam alanları, sosyal ve kültürel projelerine büyük önem gösterdik, aynı kararlılık ve azimle bu hizmetlerimize yeni yılda devam edeceğiz. Hayata geçirmek için bekleyen birçok projemiz var. Bu projelerimizi yeni yılda hizmete sunmak için heyecanla, gayretle mücadele edeceğiz" diye konuştu.

"Gelişimi daha sağlıklı ve kaliteli düzeyde gerçekleştirmek zorundayız"

Tüm hizmetleri ve yatırımlarında kalite yılı olarak belirledikleri 2016 yılında bu düşünceye uygun projeleri ve yatırımları ilçe halkıyla buluşturmanın gururunu yaşadıklarını sözlerine ekleyen Polat, ''Yaşam düzeyi yüksek, modern, öncelikle bölgemizde daha sonra ülkemizde örnek alınacak bir ilçe görüntüsüne ulaşmamız için kaliteli hizmetlerimizi yeni yılda da artırmayı hedefliyoruz. 82 mahallesi, 300 bine ulaşan nüfusuyla birçok kentten daha kalabalık olan Yeşilyurt, gelişime ve büyümeye müsait bir konumdadır. Gelişimi, daha sağlıklı ve kaliteli bir düzeyde gerçekleştirmek zorundayız. Hayata geçireceğimiz her proje, alacağımız her karar ve uygulamaya geçireceğimiz bütün çalışmalarımız ilçenin kaderini etkileyeceği için kalite asla ödün vermedik, bundan sonrada vermeyeceğiz. 2017 yılında tempomuzu artırarak halkımıza hizmet etmeye devam edeceğiz. 2017 yılında hayata geçirmek için çalıştığımız projelerimiz ve fizibilitesini yaptığımız çalışmalarımız için heyecan ve şevkimiz daha da artmaktadır" dedi.

"Hedefimiz, herkesin gıptayla bakacağı bir ilçe hüviyetine ulaşmak"

Yeşilyurt Belediyesi olarak en alt kademeden en üst kademeye kadar güler yüzlü, mütevazi ve hızlı hizmet anlayışıyla çalıştıklarını yineleyen Polat, "2017 yılında da aynı hizmet aşkıyla çalışmaya devam edeceğiz. Yeşilyurt Belediyesi olarak geleceğe bakış açımızı oluştururken, Yeşilyurt ilçesinin doğal dokusunu ve güzelliklerini korumayı ve yapılacak çalışmalarla herkesin gıptayla bakacağı bir ilçe hüviyetine ulaşmak için sergilediğimiz gayretli çalışmalarımızı yeni yılda da artırarak devam ettireceğiz" ifadelerine yer verdi.

"Hemşehrilerimizin dua ve desteğine her zaman ihtiyacımız var"

Tüm çalışmalar için her zaman dua ve desteğe ihtiyaç duyduklarını sözlerine ekleyen Polat, "Vatandaşlarımızın bize verdiği desteği ve güveni karşılıksız bırakmadık, hemşehrilerimizin bize yüklediği sorumluluk bilinciyle çalışıyoruz. Bugüne kadar gece-gündüz demeden mesai mefhumu tanımadan hafta sonları dahil olmak üzere her an milletimizin hizmetindeyiz. Çalışmalarımızı yaparken dua ve desteğe her zamankinden fazla ihtiyacımız var. Bugüne kadar hemşehrilerimizle çok güzel bir iletişim ve diyalog ortamı kurduk. 2017 yılında yapacağımız hizmetlerle bu güvene layık olmaya çalışacağız. Yeni yılda yeni atılımlar, yeni projeler, yeni umutlar ve yeni adımlarla yola devam edeceğiz. Bu vesileyle 2017 yılının gerek belediyemiz, gerekse Yeşilyurt adına önemli yatırımların gerçekleştirildiği bir yıl olmasını diliyor, sağlıklı, mutlu, huzurlu ve bereketli bir yıl geçirmenizi temenni ediyorum" şeklinde konuştu.

"El ele verip ülkemiz, Malatya'mız ve ilçemiz için çalışacağız"

Polat, "Önümüzdeki yıl bize yeni umutlar vaat ediyor. Şüphesiz, ümit ettiğimiz geleceğimize sahip olmak için hepimizin üzerine önemli sorumluluklar düşüyor. Bizler, aynı ilçede yaşayan insanlar olarak en önemli sorumluluğumuz birbirimize karşı yardımsever, anlayışlı ve hoşgörülü olmaktır. Başta kamu kurum ve kuruluşları olmak üzere, sivil toplum kuruluşları ve toplumun tüm kesimleriyle birlikte, el ele vererek beraber yaşamak, çalışmak ve daha çok üretmek bizi aydınlık geleceğe taşıyacaktır. Bu duygu ve düşüncelerle yeni yılda Ülkemiz etrafında seyreden büyük çatışmaların, oyunların ve mağduriyetlerin son bulmasını diliyorum. Başta Yeşilyurtlu hemşehrilerim olmak üzere Malatya'mız, Bölgemiz, Ülkemiz ve tüm insanlık için sağlık, barış, huzur ve mutluluk dolu bir yeni yıl ve yıllar geçirmemizi Cenabı Allah'tan diliyorum" diye konuştu

30.12.2016 16:03:42 TSI

