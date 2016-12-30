YEREL HABERLER / MALATYA HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Battalgazi Belediye Başkanı Selahattin Gürkan:

Battalgazi Belediye Başkanı Selahattin Gürkan:

-"2017 yılı insanlık yılı olsun"

MALATYA (İHA) - Battalgazi Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, yeni yıl dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Battalgazi Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, yeni yıl dolayısıyla yayımladığı mesajında, "2016 yılı her anlamda milletimizin, ülkemizin ve insanlığın unutamayacağı bir yıl olarak hafızalara kazınmıştır. 2016 yılı, verilen şehitlerden dolayı acıların, 15 Temmuz darbe girişiminin püskürtülmesi ile birlikte milletimizin yeni bir destan yazdığı yıl olmuştur. Millet iradesinin tescillendiği, demokrasinin taçlandığı 2016 yılı, aynı zamanda yaşanan terör olayları ve 15 Temmuz darbe girişimi ile ihanet yılı olarak da tarihe geçmiştir. Yaşanan tüm bu gelişmelere rağmen, her türlü olumsuzluğun üstesinde gelen Türkiye Cumhuriyeti, geleceğe emin adımlarla yürümektedir. Terör örgütlerinin hedefinde olan ülkemiz, milletimizin birlik ve beraberliği, sarsılmaz inancı ile terör örgütlerinin karşısında durarak geçit vermemiştir. Dünya dengelerinin şekillendiği günümüzde, Türkiye seyreden bir ülke konumundan çıkıp, dengeleri değiştiren ve şekillendiren ülkeler arasında yerini almıştır. 2016 yılı Battalgazi ilçemiz açısından da önemli hizmetlerin yapıldığı bir yıl olmuştur. Battalgazi Belediyesi tarafından vizyon projeler hayata geçirilerek, Battalgazi ilçesini mazisine layık istikbale hazırlıyoruz. Temennimiz, 2017 yılının hem ülkemiz, hem milletimiz, hem de insanlık için tüm güzelliklerin yaşandığı yıl olsun" ifadelerine yer verdi.

(ZIG-BRN-Y)



30.12.2016 16:04:56 TSI

NNNN



İLGİLİ HABERLER