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Gediz İlçe Emniyet Müdürü Haci Çağlar Özel Güvenlik Denetleme Başkanlığı'na atandı



(Fotoğraflı)



Mehmet Altıntaş

KÜTAHYA (İHA) - Gediz İlçe Emniyet Müdürü Haci Çağlar, Emniyet Genel Müdürlüğü Özel Güvenlik Denetleme Başkanlığı'na Birinci Sınıf Emniyet Müdürü olarak atandı.

1961 Trabzon doğumlu olan Haci Çağlar, Sivas Cumhuriyet Üniversitesi İşletme Fakültesi'nden mezun olduktan sonra 1983 yılında Emniyet Teşkilatında memuriyete başladı. Sivas, Van, Bursa, İstanbul ve Kütahya illerinde 33 yıl görev yapan Haci Çağlar, 2007-2011 yılları arasında Kütahya İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü görevini yürüttü. 2011 yılında Gediz İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne getirilen Haci Çağlar, Gediz'de 6 yıla yakın başarılı bir görev yaptı.

Haci Çağlar, Kütahya İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü sırasında öğrencilerin terör ve buna benzer kötülüklerin pençesine düşmemeleri için verdiği bilinçlendirme seminerleri ile tanınıyor. Kendisi de verdiği bu seminerleri sırasında Gediz'i yakından tanıyan ve 2011 yılından beri Gediz İlçe Emniyet Müdürü olan Haci Çağlar, ilçedeki birçok faili meçhul hırsızlık olaylarını sıfıra yakın çözüme kavuşturması ile herkesin gönlünü kazanmayı başardı.

En son olarak Emniyet Genel Müdürlüğü Özel Güvenlik Denetleme Başkanlığı'na Birinci Sınıf Emniyet Müdürü olarak atanan Haci Çağlar, evli ve üç çocuk babası.

(MA-EFE)



30.12.2016 16:04:43 TSI

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