YEREL HABERLER / KÜTAHYA HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Gediz'de karla mücadele çalışması

Gediz'de karla mücadele çalışması



(Fotoğraflı)



Mehmet Altıntaş

KÜTAHYA (İHA) - Kütahya'nın Gediz ilçesinde, belediye tarafından şehir içerisinde karla mücadele çalışması başlatıldı.

Yılın son günlerinde yağan yoğun kar nedeniyle başlatılan karla mücadele çalışması, ana arterler başta olmak üzere ilçenin bütün cadde ve sokaklarında sürdürülüyor.

Yapılan çalışmalar hakkında bilgi veren Gediz Belediye Başkanı Mehmed Ali Saraoğlu, "İlçemizde görülen yoğun kar yağışı nedeniyle hazırlıklı olan belediyemiz hemen karla mücadele çalışmalarını başlattı. Araç parkımızda bulunan kar aracı ve oluşturulan ekiplerle başta ana caddeler olmak üzere şehir merkezinde tüm yollarda kar temizleme işlemlerine erken saatlerde başlanmıştır. Belediyemiz karla mücadele çalışmasına devam edecektir. Vatandaşlarımızın da dikkatli olmaları gerekmektedir. Araçlarında kar lastiği yok ise trafiğe çıkmamalarını rica ediyoruz. Başta kendileri olmak üzere tüm ulaşım riske girmektedir" dedi.

(MA-EFE)



30.12.2016 16:07:04 TSI

NNNN



İLGİLİ HABERLER