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'Son Kale Türkiye' büyük beğeni topladı



(Fotoğraflı)



MANİSA (İHA) - Şehzadeler Belediyesinin düzenlediği, Gözyaşı Geceleri ekibinin sahnelediği 'Son Kale Türkiye' gösterisi Manisalıların büyük beğenisini topladı. 15 Temmuz gecesi yaşanan hain saldırının konu edildiği bölümde oyuncuların performansı bazı vatandaşların gözyaşlarına boğulmasına neden oldu.

Şehzadeler Belediyesinin düzenlediği ve Gözyaşı Geceleri ekibi tarafından sahnelenen 'Son Kale Türkiye' gösterisi Manisalıların büyük beğenisini topladı. Kültür Sitesi Lale Salonunda düzenlenen özel geceye Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik, Belediye Meclis Üyeleri Ali Özyiğit, Burhan Aydemir, Yunusemre Başkan Yardımcıları Bilal Demir, Ahmet Songüler, Belediye Başkan Yardımcısı İdris Avşar, AK Parti Şehzadeler İlçe Başkanı Ahmet Tonguç, AK Parti Şehzadeler Gençlik Kolları Başkanı Volkan Karabulut, Yunusemre Gençlik Kolları Başkanı Emre Şener ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Salonu dolduran Manisalılar, salonda yer kalmayınca gösteriyi sonuna kadar ayakta izlemek zorunda kaldı. Gecede sahne alan Gözyaşı Geceleri ekibi Türkiye'de geçmişten günümüze yaşanan siyasi ve terör olaylarını konu alan Tiyatral gösterilerini sergiledi. Gösteride 15 Temmuz gecesinin konu edildiği bölüm ise büyük beğeni topladı. Son Kale Türkiye gösterisinin bazı sahnelerinde salonu dolduran vatandaşlar gözyaşlarına hakim olamadı. Oyunun sonunda oyuncular tarafından okunmaya başlayan İstiklal Marşı'nın 10 kıtasına tüm salon hep bir ağızdan ellerindeki bayraklarla büyük bir coşku ile eşlik etti. İstiklal Marşının bitmesi ile bütün salon oyuncuları ayakta alkışladı.

Gecenin sonunda Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik Gözyaşı Geceleri ekibine hediyeler takdim ederek hatıra fotoğrafı çekildi.

(SC-Y)



30.12.2016 16:08:49 TSI

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