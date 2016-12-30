31 ARALIK 2016
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
İnternet Explorer tarayıcısının 8.0 ve daha eski sürümlerini desteklememekteyiz.
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / MERSİN HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Irak Büyükelçisinden, Büyükşehire işbirliği talebi

30 Aralık 2016 Cuma, 16:07
Irak Büyükelçisinden, Büyükşehire işbirliği talebi
Irak Büyükelçisinden, Büyükşehire işbirliği talebi

(Fotoğraflı)

MERSİN (İHA) - Irak'ın Ankara Büyükelçisi Hişam Ali Ekber İbrahim El-Alevi, Mersin Büyükşehir Belediyesi ziyaretinde iki ülke arasında dostluğun pekişmesi ve tecrübelerin paylaşımı için talepte bulundu.
Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Burhanettin Kocamaz'ın kentte yaşanan afet dolayısıyla sahada olmasından dolayı Genel Sekreter Devran Kutlugün'ün karşıladığı Irak'ın Ankara Büyükelçisi Hişam Ali Ekber İbrahim El-Alevi, Mersin ile işbirliği kurmak istediklerini belirtti. Beraberinde Türkiye-Irak Sanayici ve İş Adamları Derneği Başkanı Nevaf Kılıç ile birlikte Büyükşehir Belediyesi'ni ziyaret eden Büyükelçi, Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin sanayi ve ticaret alanındaki tecrübelerinden yararlanma isteklerini ve Mersin kardeş şehir olma taleplerini iletti. Mersin'e şehir olarak çok değer verdiklerini söyleyen El-Alevi, "Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin tecrübelerini gördük ve bu tecrübelerden yararlanmak istiyoruz. Bu tecrübeleri sanayi, ticaret, turizm ve seyahat yönünden değerlendirmek istiyoruz. Mersin'deki ticaret hacmini biliyoruz ve bu ziyaret ile daha da arttırma imkanımızın olacağını düşünüyoruz" dedi.
Irak ve Türkiye arasındaki ortak çıkarlara değinen El-Alevi, "Bildiğiniz gibi iki ülke arasından bazı problemler var. Irakla Türkiye arasındaki ilişki, tarihi, coğrafi ve kültürel anlamda çok eskilere dayanıyor. Çok fazla ortak çıkarımız var. Bunu daha da ileriye götürmek için uğraşacağız. Basra ve Mersin'i kardeş şehir yapmak istiyoruz. Basra, limanı ve sahili ile Mersin'e benzeyen bir il. Bu konuda sizden destek arz ediyoruz"şeklinde konuştu.
Mersin'in hem komşuluk ilişkileriyle hem de sahip olduğu potansiyelle bu ülkeler arasındaki barışa, dostluğa, ilişkilerin geliştirilmesine katkıda bulunacak bir şehir olduğunu söyleyen Genel Sekreter Devran Kutlugün ise "Bu ilişkilerin gelişmesine bizim Mersin Büyükşehir Belediyesi olarak ne gibi katkımız olacaksa biz şehrimiz adına ve şehrimizin potansiyeli adına varız" diye konuştu.
Mersin Büyükşehir Belediyesi olarak gerek ticaret anlamında gerek turizm anlamında gerekse kültürel ilişkiler anlamında ülkeler arası ilişkilere verilebilecek katkının bilincinde olduklarını ifade eden Kutlugün, "İki ülke arasındaki ilişkilerin gelişmesinin tüm Ortadoğu'nun hatta tüm Avrupa'nın faydasına olacağını, dünya barışına katkı sağlayacağını biliyoruz. Kardeş şehir olmak için işlemleri biz başlatıyoruz ama Dışişleri Bakanlığı'nın onayına tabi. Biz Irak'ın tüm şehirlerini kardeş şehir olarak kabul ediyoruz zaten ama işlemleri başlatırsak biz de Irak'ta bir kardeş şehir olmasından memnun oluruz" şeklinde konuştu.
Ziyaret sonrası Kutlugün tarafından Büyükelçi El-Alevi'ye günün anısına Seramik üzerine minyatür işli tablo ve Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin armasının olduğu çini işlemeli tabak hediye edilirken, El-Alevi de üzerinde Irak'ın tarihi yerlerine ait fotoğrafların olduğu duvar saati hediye etti.
(KRY-Y)

30.12.2016 16:10:24 TSI
NNNN

İLGİLİ HABERLER

DERLEME - Mersin'deki sele ilişkin haberlerimizi derleyerek yeniden yayımlıyoruz. Saygılarımızla. AA
YEREL

DERLEME - MERSİN'DEKİ SELE İLİŞKİN HABERLERİMİZİ DERLEYEREK YENİDEN YAYIMLIYORUZ. SAYGILARIMIZLA. AA
Mersin'de parkta erkek cesedi bulundu
YEREL

MERSİN'DE PARKTA ERKEK CESEDİ BULUNDU

Bilyoner.com Kadınlar Basketbol Ligi
YEREL

BİLYONER.COM KADINLAR BASKETBOL LİGİ
Mersin'deki sel
YEREL

MERSİN'DEKİ SEL
Mersin'deki sel
YEREL

MERSİN'DEKİ SEL
Mersin'deki sel
YEREL

MERSİN'DEKİ SEL
Sel felaketini Başkan Kocamaz sahada yönetti
YEREL

SEL FELAKETİNİ BAŞKAN KOCAMAZ SAHADA YÖNETTİ
Mersin'deki sel
YEREL

MERSİN'DEKİ SEL

Veysel Memiş: &quot;Girişimci ruhumuzu ortaya koyalım&quot;
YEREL

VEYSEL MEMİŞ: "GİRİŞİMCİ RUHUMUZU ORTAYA KOYALIM"
Mersin'deki sel
YEREL

MERSİN'DEKİ SEL

Başkan Tuna, Yalınayak'ta arama-kurtarma çalışmalarına katıldı
YEREL

BAŞKAN TUNA, YALINAYAK'TA ARAMA-KURTARMA ÇALIŞMALARINA KATILDI
Mersin'de muhtarlarla 'huzur' toplantısı yapıldı
YEREL

MERSİN'DE MUHTARLARLA 'HUZUR' TOPLANTISI YAPILDI
Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan: &quot;(Mersin'deki sel) Maalesef 2 can kaybı yaşanmış olup, 3 kayıp vakası bulunmaktadır. Kaybolan bu 3 kişiye yönelik olarak Sahil Güvenlik Komutanlığı koordinesinde Mersin ve Adana AFAD arama kurtarma ekipleriyle, emniyet ekipleri tarafından yoğun bir çalışma yürütülmektedir. Sahil Güvenliğimizin 3 botu ve 10 dalgıç adamıyla birlikte 30 personel, diğer taraftan AFAD ve emniyet müdürlüklerimiz de dahil ettiğimizde toplam 123 personel, kaybolan, şu ana kadar bulanamayan 3 kardeşimizi arama çalışmalarına devam ediyor.&quot;
YEREL

KALKINMA BAKANI LÜTFİ ELVAN: "(MERSİN'DEKİ SEL) MAALESEF 2 CAN KAYBI YAŞANMIŞ OLUP, 3 KAYIP VAKASI BULUNMAKTADIR. KAYBOLAN BU 3 KİŞİYE YÖNELİK OLARAK SAHİL GÜVENLİK KOMUTANLIĞI KOORDİNESİNDE MERSİN VE ADANA AFAD ARAMA KURTARMA EKİPLERİYLE, EMNİYET EKİPLERİ TARAFINDAN YOĞUN BİR ÇALIŞMA YÜRÜTÜLMEKTEDİR. SAHİL GÜVENLİĞİMİZİN 3 BOTU VE 10 DALGIÇ ADAMIYLA BİRLİKTE 30 PERSONEL, DİĞER TARAFTAN AFAD VE EMNİYET MÜDÜRLÜKLERİMİZ DE DAHİL ETTİĞİMİZDE TOPLAM 123 PERSONEL, KAYBOLAN, ŞU ANA KADAR BULANAMAYAN 3 KARDEŞİMİZİ ARAMA ÇALIŞMALARINA DEVAM EDİYOR."
Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan: &quot;(Mersin'deki sel) Şu an itibarıyla 113 köyde veya mahallemizde yaklaşık 28 bin vatandaşımız elektrik alamamaktadır. 5 mahallemiz hariç diğer mahallerimizin elektrikleri aşağı yukarı 2-3 gün içerisinde temin edilecek. Elektrik verme imkanına kavuşacağız. 300'ün üzerinde personelle EnerjiSA da bu çalışmalarını sürdürüyor.&quot;
YEREL

KALKINMA BAKANI LÜTFİ ELVAN: "(MERSİN'DEKİ SEL) ŞU AN İTİBARIYLA 113 KÖYDE VEYA MAHALLEMİZDE YAKLAŞIK 28 BİN VATANDAŞIMIZ ELEKTRİK ALAMAMAKTADIR. 5 MAHALLEMİZ HARİÇ DİĞER MAHALLERİMİZİN ELEKTRİKLERİ AŞAĞI YUKARI 2-3 GÜN İÇERİSİNDE TEMİN EDİLECEK. ELEKTRİK VERME İMKANINA KAVUŞACAĞIZ. 300'ÜN ÜZERİNDE PERSONELLE ENERJİSA DA BU ÇALIŞMALARINI SÜRDÜRÜYOR."
Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan: &quot;(Mersin'deki sel) Selden şu ana kadar 851 ev ve iş yerinin tahrip olduğunu görüyoruz. Selden etkilenen araç sayısı ise 331. Tüm kamu kurum ve kuruluşlarımız yoğun bir çalışmayı sürdürüyorlar.&quot;
YEREL

KALKINMA BAKANI LÜTFİ ELVAN: "(MERSİN'DEKİ SEL) SELDEN ŞU ANA KADAR 851 EV VE İŞ YERİNİN TAHRİP OLDUĞUNU GÖRÜYORUZ. SELDEN ETKİLENEN ARAÇ SAYISI İSE 331. TÜM KAMU KURUM VE KURULUŞLARIMIZ YOĞUN BİR ÇALIŞMAYI SÜRDÜRÜYORLAR."
Mersin'deki sel
YEREL

MERSİN'DEKİ SEL
Akyürek; &quot;2017'den beklentilerimiz yüksek&quot;
YEREL

AKYÜREK; "2017'DEN BEKLENTİLERİMİZ YÜKSEK"
Büyükşehir Belediyesi, Suriyeli mültecilere de yardım elini uzattı
YEREL

BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ, SURİYELİ MÜLTECİLERE DE YARDIM ELİNİ UZATTI
Başkan Tollu, selden etkilenebilecek yerleri gezerek, incelemelerde bulundu
YEREL

BAŞKAN TOLLU, SELDEN ETKİLENEBİLECEK YERLERİ GEZEREK, İNCELEMELERDE BULUNDU
Mehmet İzol'dan geçmiş olsun mesajı
YEREL

MEHMET İZOL'DAN GEÇMİŞ OLSUN MESAJI
Başkanı Tekli: &quot;2017'de sanayicilerimize güveniyoruz&quot;
YEREL

BAŞKANI TEKLİ: "2017'DE SANAYİCİLERİMİZE GÜVENİYORUZ"
Mesanesinden 4 cm'lik taş çıktı
YEREL

MESANESİNDEN 4 CM'LİK TAŞ ÇIKTI
Lüks otomobil kaçakçılarına operasyon
YEREL

LÜKS OTOMOBİL KAÇAKÇILARINA OPERASYON
Mersin'deki sel MOBESE kameralarında
YEREL

MERSİN'DEKİ SEL MOBESE KAMERALARINDA