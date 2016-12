YEREL HABERLER / KAYSERİ HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Kayserili esnaflar 'İşsizlik fonunu' istiyor

KAYSERİ (İHA) - İşçilere verilen 10 ay işsizlik maaşının, esnaf için de uygulanacak olmasını Kayserili esnaflar memnuniyetle karşıladı. Esnaf Erkan Erdoğan, "Hükümetimiz her zaman yanımızda" dedi.

İşçilere verilen 10 ay ay işsizlik maaşının esnafa da uygulanmasını sağlayacak olan fon için hükümet kolları sıvadı. Kayserili esnaflarda bu uygulamanın biran önce hayata geçirilmesini istedi. Kayserili esnaf Fatih Kayısı, "Hükümetimizin bizim için böyle bir şey düşünmesi bizleri memnun etti. İşçiye sağlanan kolaylıkların esnafa da sağlanması güzel bir şeydir. Hepimiz işçiyiz. Başımıza ne geleceği belli değil. Bundan dolayı bu durumdan memnun olduk. Hükümetimize teşekkür ediyoruz" dedi.

Bir başka esnaf Erkan Erdoğan da, hükümetin her zaman esnafın yanında olduğunu söyleyerek, yetkililere teşekkür etti. Erdoğan, "Esnafa işsizlik maaşının verileceği çok güzel bir şey ama esnaflarımız iş yerlerini kapatmasın. Dükkanlarına kilit vurmasın ve istihdam sürekli artsın. Tabi ki iş yerlerini kapatmak isteyen esnaf arkadaşlarımız içinde verilecek olan işsizlik maaşı gerçekten çok güzel bir projedir. İnşallah bu yasalaşır ve yürürlüğe girer. Hükümetimiz esnafları düşündüğü için bu tür çalışmalar yapıyor. Hükümetimiz kararlarını destekliyoruz" ifadelerini kullandı.



"İnşallah yakın bir zamanda meclisten geçer"

Esnaflara verilecek olan işsizlik sigortasını 'Ahilik Sigortası' olarak gördüklerini kaydeden Kayseri Esnaf ve Sanatkarlar Odalari birliği Başkanı Ahmet Övüç, tasarının biran önce meclisten geçmesini arzu ettiklerini söyledi. Övüç, "Son zamanlarda esnaf ve sanatkarımızın yanında çalıştırdıkları işçiler işsizlik sigortası alırken, mağdur olan, iflas eden esnaf ve sanatkarımıza yeni bir oluşum doğdu. Bu oluşumun adını da biz 'Ahi sigortası' koyuyoruz. Ekonomi Bakanlığı, Gümrük Ticaret Bakanlığı, Çalışma Bakanlığı ortaklaşa bir tasarı ortaya getirdi. Bu tasarı da inşallah Allah nasip ederse yakında meclise sevk edilecek. Mecliste de bu hadisenin kabul edileceğini tahmin ediyorum. Gelirine göre sigortalı esnaf ve sanatkarımızın ödemiş olduğu primlerin yüzde 3'ü kadar da işsizlik sigortası, buna 1 puan da devlet ekleyerek yüzde 4 olarak Ahi Sigortası olacak. Bu Ahi Sigortası neye yarayacak? 600 gün prim ödeyen esnaf ve sanatkar kardeşlerimiz, eğer ki tabii afet ve başından bazı şeylerin geçmesi durumunda 180 gün asgari ücretin yüzde 40'ından aşağı olmamak üzere ödemiş olduğu prim değerine göre işsizlik sigortası parası alacak. Eğer ki 900 gün ödemişse 300, 900 günden sonraki ödemelere de 11 aya kadar Ahi Sigortası'ndan yaralanacak. Aynı zamanda da eğer ki hastası varsa sağlık hizmetlerinden yararlanılacak. İnşallah yakın bir zamanda meclisimizden geçer. İşçilerimiz nasıl ki işsizlik sigortası alıyorsa bu arkadaşlarımız da işsizlik sigortasından para alacak" dedi.

Övüç, sigortadan yararlanmak için hileli yollara başvuranların istifade edemeyeceğinin altını çizerek, "Yalnız burada dükkanını devredenler, hileli iflaslar veya bu imkandan yararlanmak için işyerini başkasına devreden arkadaşlarımız istifade edemeyecekler. Ahilik Sigortası çıkarsa inşallah iflas eden, işini kaybeden, yangın geçiren, sel felaketi gören, kaza yapan esnaf ve sanatkarımız bu hadiseden yararlanacak" diye konuştu.

30.12.2016 16:19:08 TSI

