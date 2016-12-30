31 ARALIK 2016
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
İnternet Explorer tarayıcısının 8.0 ve daha eski sürümlerini desteklememekteyiz.
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / KAYSERİ HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Kayserili esnaflar 'İşsizlik fonunu' istiyor

30 Aralık 2016 Cuma, 16:15
Kayserili esnaflar 'İşsizlik fonunu' istiyor
Kayserili esnaflar 'İşsizlik fonunu' istiyor
- Esnaf Erkan Erdoğan: "Hükümetimiz her zaman yanımızda"
- Esnaf Kayseri ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Ahmet Övüç:
- "İnşallah yakın bir zamanda meclisten geçer"

(Fotoğraflı - Görüntülü)

Haber : Ali Göç
Kamera : Ali Göç
KAYSERİ (İHA) - İşçilere verilen 10 ay işsizlik maaşının, esnaf için de uygulanacak olmasını Kayserili esnaflar memnuniyetle karşıladı. Esnaf Erkan Erdoğan, "Hükümetimiz her zaman yanımızda" dedi.
İşçilere verilen 10 ay ay işsizlik maaşının esnafa da uygulanmasını sağlayacak olan fon için hükümet kolları sıvadı. Kayserili esnaflarda bu uygulamanın biran önce hayata geçirilmesini istedi. Kayserili esnaf Fatih Kayısı, "Hükümetimizin bizim için böyle bir şey düşünmesi bizleri memnun etti. İşçiye sağlanan kolaylıkların esnafa da sağlanması güzel bir şeydir. Hepimiz işçiyiz. Başımıza ne geleceği belli değil. Bundan dolayı bu durumdan memnun olduk. Hükümetimize teşekkür ediyoruz" dedi.
Bir başka esnaf Erkan Erdoğan da, hükümetin her zaman esnafın yanında olduğunu söyleyerek, yetkililere teşekkür etti. Erdoğan, "Esnafa işsizlik maaşının verileceği çok güzel bir şey ama esnaflarımız iş yerlerini kapatmasın. Dükkanlarına kilit vurmasın ve istihdam sürekli artsın. Tabi ki iş yerlerini kapatmak isteyen esnaf arkadaşlarımız içinde verilecek olan işsizlik maaşı gerçekten çok güzel bir projedir. İnşallah bu yasalaşır ve yürürlüğe girer. Hükümetimiz esnafları düşündüğü için bu tür çalışmalar yapıyor. Hükümetimiz kararlarını destekliyoruz" ifadelerini kullandı.

"İnşallah yakın bir zamanda meclisten geçer"
Esnaflara verilecek olan işsizlik sigortasını 'Ahilik Sigortası' olarak gördüklerini kaydeden Kayseri Esnaf ve Sanatkarlar Odalari birliği Başkanı Ahmet Övüç, tasarının biran önce meclisten geçmesini arzu ettiklerini söyledi. Övüç, "Son zamanlarda esnaf ve sanatkarımızın yanında çalıştırdıkları işçiler işsizlik sigortası alırken, mağdur olan, iflas eden esnaf ve sanatkarımıza yeni bir oluşum doğdu. Bu oluşumun adını da biz 'Ahi sigortası' koyuyoruz. Ekonomi Bakanlığı, Gümrük Ticaret Bakanlığı, Çalışma Bakanlığı ortaklaşa bir tasarı ortaya getirdi. Bu tasarı da inşallah Allah nasip ederse yakında meclise sevk edilecek. Mecliste de bu hadisenin kabul edileceğini tahmin ediyorum. Gelirine göre sigortalı esnaf ve sanatkarımızın ödemiş olduğu primlerin yüzde 3'ü kadar da işsizlik sigortası, buna 1 puan da devlet ekleyerek yüzde 4 olarak Ahi Sigortası olacak. Bu Ahi Sigortası neye yarayacak? 600 gün prim ödeyen esnaf ve sanatkar kardeşlerimiz, eğer ki tabii afet ve başından bazı şeylerin geçmesi durumunda 180 gün asgari ücretin yüzde 40'ından aşağı olmamak üzere ödemiş olduğu prim değerine göre işsizlik sigortası parası alacak. Eğer ki 900 gün ödemişse 300, 900 günden sonraki ödemelere de 11 aya kadar Ahi Sigortası'ndan yaralanacak. Aynı zamanda da eğer ki hastası varsa sağlık hizmetlerinden yararlanılacak. İnşallah yakın bir zamanda meclisimizden geçer. İşçilerimiz nasıl ki işsizlik sigortası alıyorsa bu arkadaşlarımız da işsizlik sigortasından para alacak" dedi.
Övüç, sigortadan yararlanmak için hileli yollara başvuranların istifade edemeyeceğinin altını çizerek, "Yalnız burada dükkanını devredenler, hileli iflaslar veya bu imkandan yararlanmak için işyerini başkasına devreden arkadaşlarımız istifade edemeyecekler. Ahilik Sigortası çıkarsa inşallah iflas eden, işini kaybeden, yangın geçiren, sel felaketi gören, kaza yapan esnaf ve sanatkarımız bu hadiseden yararlanacak" diye konuştu.
(AG-TB-AÖ-Y)

30.12.2016 16:19:08 TSI
NNNN

İLGİLİ HABERLER

Basketbolda maçın ardından
YEREL

BASKETBOLDA MAÇIN ARDINDAN
Bakan Özhaseki, şehit ailelerini ziyaret etti
YEREL

BAKAN ÖZHASEKİ, ŞEHİT AİLELERİNİ ZİYARET ETTİ
Bilyoner.com Kadınlar Basketbol Ligi
YEREL

BİLYONER.COM KADINLAR BASKETBOL LİGİ
Kayserispor'da 2 yönetici istifa etti
YEREL

KAYSERİSPOR'DA 2 YÖNETİCİ İSTİFA ETTİ
Çelik kasa hırsızları sürüklenme izinden yakalandı
YEREL

ÇELİK KASA HIRSIZLARI SÜRÜKLENME İZİNDEN YAKALANDI
Okul harçlıklarını Halep'e gönderdiler
YEREL

OKUL HARÇLIKLARINI HALEP'E GÖNDERDİLER
Çevre ve Şehircilik Bakanı Özhaseki:
YEREL

ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANI ÖZHASEKİ:
Develi'den Halep'e 4 TIR Yardım
YEREL

DEVELİ'DEN HALEP'E 4 TIR YARDIM
Vali Kamçı'dan Yeni Yıl Mesajı
YEREL

VALİ KAMÇI'DAN YENİ YIL MESAJI
112 Kayseri'de 100 bin 620 Vakaya Ulaştı
YEREL

112 KAYSERİ'DE 100 BİN 620 VAKAYA ULAŞTI
&quot;Dersler zor değil, motivasyon yetersiz&quot;
YEREL

"DERSLER ZOR DEĞİL, MOTİVASYON YETERSİZ"
93 kilo esrar ile yakalandılar, 'Namazımda, abdestimde birisiyim' dedi
YEREL

93 KİLO ESRAR İLE YAKALANDILAR, 'NAMAZIMDA, ABDESTİMDE BİRİSİYİM' DEDİ
Başkan Büyükkılıç'tan şehit ailelerine taziye ziyareti
YEREL

BAŞKAN BÜYÜKKILIÇ'TAN ŞEHİT AİLELERİNE TAZİYE ZİYARETİ
Paramedik Öğrenciler İtfaiyede Özel Harekat Polisi Gibi Eğitim Alıyorlar
YEREL

PARAMEDİK ÖĞRENCİLER İTFAİYEDE ÖZEL HAREKAT POLİSİ GİBİ EĞİTİM ALIYORLAR
Hizmet-İş Sendikası Kayseri Şube Başkanı Serhat Çelik:
YEREL

HİZMET-İŞ SENDİKASI KAYSERİ ŞUBE BAŞKANI SERHAT ÇELİK:
Kayseri'de Uyuşturucu Operasyonu: 9 Gözaltı
YEREL

KAYSERİ'DE UYUŞTURUCU OPERASYONU: 9 GÖZALTI
Kocasinan Belediyesi'nden ailelere destek
YEREL

KOCASİNAN BELEDİYESİ'NDEN AİLELERE DESTEK
Başkan Çolakbayrakdar'dan çat kapı ziyaret
YEREL

BAŞKAN ÇOLAKBAYRAKDAR'DAN ÇAT KAPI ZİYARET
Yahyalı'da &quot;Asım'ın Nesli Ve Ustaları&quot; konulu konferans düzenlendi
YEREL

YAHYALI'DA "ASIM'IN NESLİ VE USTALARI" KONULU KONFERANS DÜZENLENDİ
Kayserigaz, karbonmonoksit zehirlenmelerine karşı uyardı
YEREL

KAYSERİGAZ, KARBONMONOKSİT ZEHİRLENMELERİNE KARŞI UYARDI