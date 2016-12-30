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YEREL HABERLER  / KONYA HABERLERİ
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Kulu'da haydi bil bakalım bilgi yarışması yapıldı

30 Aralık 2016 Cuma, 16:21
Kulu'da haydi bil bakalım bilgi yarışması yapıldı

(Fotoğraflı)

KONYA (İHA) - Konya'nın Kulu ilçesinde "Haydi Bil Bakalım" bilgi yarışması grup elemeleri Kulu Anadolu Lisesi'nde gerçekleştirildi.
Konya Büyükşehir Belediyesi ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliğiyle organize edilen ve 31 ilçede ortaokullar arasında düzenlenen "Haydi Bil Bakalım" bilgi yarışması, Kulu İlçe grup elemeleri Kulu Anadolu Lisesi Konferans Salonunda başladı. Programa, İlçe Milli Eğitim Müdürü Sultan Ahmet Kaymak, şube müdürleri, okul müdürleri ve öğrenciler katıldı. İlçe merkez ve köy ortaokullarının katılımıyla gerçekleştirilen grup elemelerinde her grupta 5 okul yarıştı. 1. grup elemeleri sonucunda Kulu İmam Hatip Ortaokulu 1. olarak ilçe finaline katılmaya hak kazandı. 2. grup elemelerinde ise Mehmet Akif Ersoy İmam Hatip Ortaokulu 1. olarak ilçe finaline katılmaya hak kazandı. 3. ve 4. grup elemeleri de önümüzdeki günlerde yapılacak. Grup elemeleri neticesinde 1. olan okullar, 10 Ocak'ta ilçe finalinde yarışarak Kulu'yu il finalinde temsil edecek olan okul belirlenecek.
Yarışma sonunda katılan tüm okulları tebrik eden İlçe Milli Eğitim Müdürü Sultan Ahmet Kaymak, "İlçe grup elemeleri oldukça çekişmeli geçti. Bizler öğrencilerimize güveniyoruz ve İl finalinde öğrencilerimizden derece bekliyoruz" dedi.
(BG-AH-Y)

30.12.2016 16:22:33 TSI
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