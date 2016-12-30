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YEREL HABERLER  / ESKİŞEHİR HABERLERİ
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Eskişehir'deki sığınmacılara Türkçe kursu

30 Aralık 2016 Cuma, 16:21
Eskişehir'deki sığınmacılara Türkçe kursu

(Fotoğraflı)

ESKİŞEHİR (İHA) - Eskişehir Eğitim ve Öğretimi Destekleme Derneği tarafından, Odunpazarı bölgesinde bulunan dernek binasında Eskişehirli Emekli Öğretmen Beysun Heper Doğan tarafından fahri olarak Eskişehir'deki sığınmacılara Türkçe okuma-yazma, günlük hayatta ihtiyacı olan kelimeleri öğrenme kursu veriliyor.
Eskişehir'deki sığınmacılara kurs vermeyi gönüllülük esasına dayalı olduğunu belirten emekli öğretmen Beysun Heper Doğan yaptığı açıklamada, "Derneğimiz de, sığınmacılara Türkçe, okuma-yazma, günlük hayatta ihtiyacı olan kelimeleri öğrenme kursunu gönüllü ve fahri olarak vermekteyim. Ortalama 18 sığınmacı kursiyer talebem var. Kış şartlarından dolayı bazen kursa gelmede devamsızlıklar yapabiliyorlar. Genellikle kursiyer talebelerim Irak, Sudan, Filipin'den gelen sığınmacılardır. Dönem kursumuz, eylül ayında başladı ve 30 Nisan 2017'de sona erecektir. Bazen kurs süresi içinde kursiyerlerimize Eskişehir'i tanıtmak için, şehir içi tanıtım gezileri düzenliyorum. Kursumuzu bitiren çok kursiyer öğrencim, İsveç, Kanada, Avustralya'da yeni ülkelerinde yaşamlarına devam etmektedirler. Hem benim için, hem de kursumuzu bitiren kursiyerler öğrencilerimiz için güzel anılarımız oldu. Dış ülkelere giden bazı öğrencilerimizle, muhtelif aralıklarla internet üzerinden görüşüyorum ve bağlarımı koparmıyorum. Bana mutluluk veren bu çalışmayı ve fahri olarak gönüllü kurs vermeyi severek yapıyorum" dedi.
(İHA-KÇ)

30.12.2016 16:22:47 TSI
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