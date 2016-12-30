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YEREL HABERLER  / MANİSA HABERLERİ
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Eğitim Bir Sen, aday öğretmenlerle ilgili düzenleme istedi

30 Aralık 2016 Cuma, 16:26
Eğitim Bir Sen, aday öğretmenlerle ilgili düzenleme istedi
Eğitim Bir Sen, aday öğretmenlerle ilgili düzenleme istedi

(Fotoğraflı)

MANİSA (İHA) - Eğitim Bir Sen Manisa Şube Başkanı Mesut Öner, aday öğretmenlere adaylık eğitimini atandıkları yerde değil, bulundukları yerde yapma hakkı tanıyan Milli Eğitim Bakanlığının, bu süreçte geçen zamanı öğretmenlerin aile birliği, sağlık, can güvenliği mazeretleri ve engellilik durumu ile diğer nedenlere bağlı yer değiştirme başvurusunda kabul etmemesini değerlendirdi.
Eğitim Bir Sen Manisa Şube Başkanı Mesut Öner aday öğretmenlerin mağdur edilmemesi gerektiğini söyled. Öner, "Mevcut durum, Bakanlığın tanıdığı bir haktan faydalanan aday öğretmenlerin yer değişikliği hakkına engel olmaktadır. Hukuk devleti ilkesine aykırı olan bu uygulama, mağduriyete sebep olabileceği gibi, Bakanlığı gereksiz bir dava yüküyle karşı karşıya bırakacak ve aday öğretmenlerin Bakanlığa olan güvenini zedeleyecektir." dedi.
Millî Eğitim Bakanlığı İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğünün, 2017 Ocak Ayı Öğretmenlerin Aile Birliği, Sağlık, Can Güvenliği Mazeretleri ve Engellilik Durumu ile Diğer Nedenlere Bağlı Yer Değiştirme duyurusunu yayımladığını hatırlatan Öner şunları söyledi:
"Duyuruda, Aile Birliği Mazeretine Bağlı Yer Değiştirmelerde Dikkate Alınacak Hususlar başlığı altında devlet memurluğu ve öğretmenlikte veya sadece birinde adaylıkları kaldırılmamış olanlardan atandıkları yerde 31 Mart 2017 tarihi itibarıyla bir yıllık çalışma süresini doldurmuş durumda olanların aile birliği mazeretine bağlı olarak başvuruda bulunabileceği ifade edilmiştir. Ancak, öğretmen atama ve yer değiştirme yönetmeliğinin 15. maddesinde, 19.1.2016 tarihinde yapılan değişiklikle, aday öğretmenlerin, adaylık dönemlerinin yetiştirme sürecinde asıl görev yapacakları ilin dışında görev yapabilecekleri hüküm altına alınmış; Bakanlık, 2016 Şubat ayında atanan aday öğretmenlere adaylık eğitimlerini, atamalarının gerçekleştirildiği yerlerde değil, bulundukları yerlerde tamamlamalarına imkân tanımıştı. Bu imkân tanınırken, aday öğretmenlere, atandıkları yerlerde geçirmedikleri adaylık sürelerinin yer değişikliği hallerinde esas alınacak olan çalışma süresinin hesabında dikkate alınmayacağı konusunda hiçbir bildirimde bulunulmadığı gibi, bu husus hukuken düzenleme konusu da edilmemiştir. Mevcut durum, Bakanlığın tanıdığı bir haktan faydalanan aday öğretmenlerin yer değişikliği hakkına engel olmaktadır. Hukuk devleti ilkesine aykırı olan bu uygulama, mağduriyete sebep olabileceği gibi, Bakanlığı gereksiz bir dava yüküyle karşı karşıya bırakacak ve aday öğretmenlerin Bakanlığa olan güvenini zedeleyecektir. Gerçekten de öğretmen atama ve yer değiştirme yönetmeliğinin mazerete bağlı yer değişikliğine ilişkin hükümlerinde çalışma süresinin hesabında adaylık süresinin/sürecinin nasıl değerlendirileceği konusunda açık bir hükme yer verilmemiştir."
Bazı illerde gerçekleştirilen güvenlik operasyonları nedeniyle, aday öğretmenlerin atandıkları yer itibarıyla fiilen görev yapamadığının da bilinen bir gerçek olduğunu dile getiren Öner açıklamasını şöyle tamamladı:
"Mezkûr yönetmeliğin değişik 15. maddesi hükmü ile 49. maddesi hükmü arasında görünürde var olan çelişki nedeniyle aday öğretmenlerin mağdur edilmeleri kabul edilemez. Bu itibarla adaylık sürelerinin bir kısmını atandıkları yerlerin dışında geçiren aday öğretmenlerin bu sürelerinin fiili çalışma süresinden sayılarak aile birliği mazeretine bağlı yer değişikliği başvurusunda bulunabilmeleri konusunda ivedi düzenleme yapılmalıdır."
(SC-Y)

30.12.2016 16:28:43 TSI
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