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BAL 8. Grup lideri Sökespor'dan transfer qtağı



(Fotoğraflı)



Levent Tuncer

AYDIN (İHA) - Bölgesel Amatör Lig (BAL) 8. Grup'ta ilk yarıyı liderlik koltuğunda tamamlayan Sökespor devre arasında transfer atağına geçti. Sökespor Kütahyaspor'dan Hakan Çorlak'ı renklerine bağladı.

bir süredir devam eden görüşmeler sonrasında Çiğli Belediyespor ve Didim Belediyespor'da da forma terleten orta saha oyuncusu Hakan Çorlak son olarak Kütahyaspor'da forma giyiyordu. Kırmızı Lavcivertli formayı giyen Hakan Çorlak, yeni forması ile ilk çalışmasına çıktı.

BAL'de 64 maç oynayan ve ayrıca 3. Lig tecrübesinin yanı sıra Türkiye Kupası müsabakalarında da 2 karşılaşmaya çıktığı belirtilen Hakan Çorlak'ın, deneyimli bir futbolcu olması camiaya güven veriyor. Sökespor Genel Kaptan'ı İsmail Akalın, "Sökeliler bize gerekli desteğini ve güvenini esirgemesin. İnşallah bu sene laik olduğumuz profesyonel ligdeyiz. Sökespor ligin ikinci yarısına dev adımlarla geliyor" dedi.

(LT-MB-S)



30.12.2016 16:34:55 TSI

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