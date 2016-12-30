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Şanlıurfa Valisi Güngör Azim Tuna 2016 yılını değerlendirdi

- Şanlıurfa Valisi Güngör Azim Tuna'dan kuma yorumu

- "Şanlıurfa'da mutlaka tek tük münferit vakalar vardır ama büyük bir huzursuzluğa sebep olacak bir konu şahsen bize intikal etmedi"



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ŞANLIURFA (İHA) - Şanlıurfa Valisi Güngör Azim Tuna, 2016 yılında yapılan çalışmalar hakkında basına bilgi verdi.

2016 yılında Şanlıurfa'daki önemli gelişmeler hakkında bilgi veren Vali Tuna, İl genelinde 2017 yılında yapılması planlanan yatırımlar hakkında bilgi veren Vali Tuna, tarımdan turizme, eğitimden sağlığa kadar bir çok müjdeli haberi de sıraladı.

Suriyeliler için alo mülteci hattının kurulduğunu söyleyen Vali Tuna, o numaraları arayan bütün Suriyelilere yönlendirme konusunda yardımcı olunacağını belirtti.

Şanlıurfa'nın en genç nüfusa sahip il olduğunu ifade eden Vali Tuna, Türkiye nüfus artışının iki katını Şanlıurfa'da gördüklerini söyledi. Vali Tuna, evli Türk erkeklerinin Suriyeli kadınları kuma olarak getirdiği iddialarına da cevap verdi.

"Şanlıurfa'da mutlaka tek tük münferit vakalar vardır ama büyük bir huzursuzluğa sebep olacak bir konu şahsen bize intikal etmedi"

Bir gazetecinin Şanlıurfalıların Suriyeli kadınlarla ikinci evliliği yaptığı ve kuma olarak getirdikleri iddialarını sorması üzerine böyle bir bilginin resmi olarak kendilerinde mevcut olmadığını fakat olması muhtemel bir durum olduğunu dile getiren Vali Tuna, "Şanlıurfalılar zaten sınırın öte tarafında yaşayanların büyük bir kısmıyla zaten akrabaydı. Bu sınırlar sonradan oluşmuş yapay sınırlar. Bundan yüz sene önce böyle bir sınır yoktu. Bir kısmı o tarafta kalmış, bir kısmı bu tarafta kalmış. Yani akraba evliliği gibi bakmak lazım. İkinci evlilik. Tabiki şimdi o insanlar çok tahribat yaşadılar. Oradan kayıplar oldu. Savaşta ölenlerin yakınları oldu. Eşleri, çocukları, anneleri, babaları buraya sığındırlar. Her yönüyle muhtaçlar, yaralılar. Tabi Şanlıurfalı hemşehrilerimiz kol kanat gerdi, yardımcı oldular. Yani bu evlilikler nasıl oluyor açıkçası bilmiyorum. Tabiki rızasız evlilik olmaz. Diğer türlü zaten bir suç olur. Adam evli olursa ikinci bir evlilik zaten yasal olmaz ama tabiki doğan çocuklar olur. Bu çocukların hakları var. Korunmaya muhtaç. Bazı şeyleri tabiki zaman gösterir. Bunun açtığı sosyal bir yara var mı, yok mu, olur mu, bunu bizim değerlendirmemiz şu anda mümkün değil. Bunu sosyologlar, bilim adamları, araştırmasını yapanlar. Yani onu bir tarafa bırakın bizim kendi toplumumuz içinde bile, Suriyelilerle ikinci evliliği şimdi konuşmaya gerek yok, kendi toplumumuzun içinde bile nice sosyal yaralar var. Gidin bakın kadın sığınma evleri, aile içi şiddetten mağdur olan insanlar, yetim çocuklar, yani içler acısı ne hikayeler var. Tabiki bunlarda da tutup dertlenmeliyiz. Eğer değişen bir toplumsak bunlarda da dertlenmeliyiz diye düşünüyorum. Bir sürü fakir fukara var. Dezavantajlı gruplar var. İçinde yaşadığımız şu 2 milyonluk vilayette bile, diğer bütün büyük şehirlerde de bu tür sorunlar yine az çok var. Bir kısmı göçlerden kaynaklanıyor, bir kısmı başka sorunlardan yani suç örgütleri de bir taraftan uyuşturucu vesaire, devletin mücadele etmesi gereken bir çok konu var. Şanlıurfa'da mutlaka tek tük münferit vakalar vardır ama büyük bir huzursuzluğa sebep olacak bir konu şahsen bize intikal etmedi" diye konuştu.

(Şİ-BRN-Y)



30.12.2016 16:36:28 TSI

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