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YEREL HABERLER  / KIRKLARELİ HABERLERİ
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Kırklareli'nde denetim

30 Aralık 2016 Cuma, 16:36
Kırklareli'nde denetim

(Fotoğraflı)

Kaner Akaner
KIRKLARELİ (İHA) - Kırklareli İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, vergi dairesi personeli ile il merkezi ve ilçelerde tütün mamulleri ile alkollü içki satışı yapılan yerlerde bandrollü ürün denetimi gerçekleştirdi.
Jandarma ekipleri, sorumluluk bölgesinde bulunan tütün ve tütün mamulleri ile alkollü içki satışı yapılan İl Merkezi, Babaeski, Lüleburgaz ve Pınarhisar ilçelerinde Vergi Dairesi personeli ile birlikte Bandrollü Ürün İzleme Sistemi Mobil Saha Kontrol Cihazı ile denetim yaptı
(KA-MEF-Y)

30.12.2016 16:39:48 TSI
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