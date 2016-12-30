YEREL HABERLER / DENİZLİ HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Merkezefendi'de karla mücadele çalışmaları sürüyor

Merkezefendi'de karla mücadele çalışmaları sürüyor



(Fotoğraflı)



DENİZLİ (İHA) - Merkezefendi Belediyesi karla mücadele ekipleri, gece başlayan ve etkisini gösteren kar sebebiyle, yol açma çalışmalarını sürdürdü.

Merkezefendi Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü karla mücadele ekipleri yol açma çalışmalarını sürdürüyor. Ekipler etkili olan kar yağışı sebebiyle ilçede kapanan yollarda tuzlama ve kar temizleme çalışmalarını sürdürdü.

Kar çalışmaları bir açıklama yapan Merkezefendi Belediye Başkanı Muhammet Subaşıoğlu, "Belediye olarak olumsuz kış şartlarına karşı tüm hazırlıklarımızı tamamlamıştık. Kar yağışını da bekliyorduk. İl genelinde başlayan kar yağışı sabaha kadar sürdü. Etkisini gösteren kar yağışına karşı ekiplerimizde sabaha kadar Merkezefendi ilçemizin her yerinde görev aldı. Kar nedeniyle kapanan yollarımızda temizleme çalışması yaptık. Vatandaşlarımızın kar yağışından sonra olumsuz bir durumla karşılaşmaması adına ekiplerimiz gün boyunca da görevimiz başında oluyor. Vatandaşlarımız çağrı merkezimize 444 86 62 numaralı telefondan da ihtiyaç duyulan her saatte ulaşabilirler" dedi.

(MT-Y)



30.12.2016 16:43:34 TSI

NNNN



İLGİLİ HABERLER