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Bilecik'te ihracat azaldı, ithalat arttı



Cem Kaan Toka

BİLECİK (İHA) - Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK)'in açıkladığı Kasım 2016 Dış Ticaret İstatistikleri verilerine göre; Kasım 2016 döneminde Bilecik'te ihracat azalırken, ithalat arttı.

TÜİK Bursa Bölge Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada; Bilecik'te 2016 yılı Kasım ayında, 2015 yılının aynı ayına göre ihracat yüzde 47 azalarak 4 milyon 797 bin dolar, ithalat ise; yüzde 3,3 artarak 13 milyon 95 bin dolar olarak gerçekleşti.

Ülkemizde, ihracat yüzde 9,7, ithalat yüzde 6 arttı

Türkiye İstatistik Kurumu ile Gümrük ve Ticaret Bakanlığı işbirliğiyle oluşturulan geçici dış ticaret verilerine göre; ülke genelindeki ihracat 2016 yılı Kasım ayında, 2015 yılının aynı ayına göre yüzde 9,7 azalarak 12 milyar 817 milyon dolar, ithalat yüzde 6 artarak 16 milyar 931 milyon dolar olarak gerçekleşti.

(CKT-MET-Y)



30.12.2016 16:47:45 TSI

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